شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..تحليل صوديوم الدم يطلبه طبيبك لو ظهرت عليك هذه الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصوديوم من المعادن الهامة فى جسم الإنسان، وهو نوع من الإلكتروليت وهي عبارة عن معادن مشحونة كهربائياً تساعد في الحفاظ على مستويات السوائل وتوازن المواد الكيميائية في الجسم تسمى الأحماض والقواعد، يساعد الصوديوم أيضًا أعصابك وعضلاتك على العمل بشكل صحيح، ولكن هل تعرف متى يطلب طبيبك منك تحليل نسبة الصوديوم في الدم.. هذا ما نتعرف عليه في سلسلة "اطمن على نفسك" وفقا لموقع medlineplus

تحصل على معظم الصوديوم الذي تحتاجه في نظامك الغذائي، بمجرد أن يتناول جسمك كمية كافية من الصوديوم، تتخلص الكلى من الباقي في البول. إذا كانت مستويات الصوديوم مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا ، فقد يعني ذلك أنك تعاني من مشكلة في الكليتين أو الجفاف أو حالة طبية أخرى.

استخدامات تحليل صوديوم الدمقد يكون اختبارالصوديوم جزءًا من اختبار يسمى لوحة الالكتروليت أوالمعادن والكهارل بالجسم، وهو اختبار دم يقيس الصوديوم إلى جانب معادن أخرى، بما في ذلك البوتاسيوم والكلوريد والبيكربونات.





لماذا أحتاج إلى فحص الصوديوم في الدم؟قد يطلب طبيبك فحص الصوديوم كجزء من الفحص الدوري أو إذا كنت تعاني من أعراض الصوديوم الزائد (ارتفاع صوديوم الدم) أو القليل من الصوديوم (نقص صوديوم الدم) في دمك.

أعراض ارتفاع مستويات الصوديوم (فرط صوديوم الدم) تشمل:

-العطش الزائد.

-قلة التبول.

-قيء.

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-إسهال.

أعراض انخفاض مستويات الصوديوم (نقص صوديوم الدم) تشمل:-ضعف.

إعياء.

ارتباك.

-ارتعاش العضلات.

نتائج تحليل صوديوم الدميتراوح مستوى الصوديوم الطبيعي في الدم بين 135 و 145 ميلي لتر لكل لتر (mEq / L).

يحدث نقص صوديوم الدم عندما يقل مستوى الصوديوم في دمك عن 135 ميلي / لتر، وترتفع مستويات الصوديوم إذا زادت عن ١٤٥.

إذا كانت نتائجك أعلى من مستويات الصوديوم العادية ، فقد تشير إلى:

إسهال.

اضطراب الغدد الكظرية.

اضطراب الكلى.

مرض السكري الكاذب ، وهو نوع نادر من مرض السكري يحدث عندما تمر الكليتان بكمية مرتفعة بشكل غير عادي من البول.

إذا كانت النتائج تظهر أقل من مستويات الصوديوم العادية ، فقد يشير ذلك إلى:

إسهال.

قيء.

مرض الكلي

مرض أديسون ، وهي حالة لا تنتج فيها الغدد الكظرية في الجسم ما يكفي من أنواع معينة من الهرمونات

تليف الكبد ، وهو حالة تسبب تندب الكبد ويمكن أن تلحق الضرر بوظيفة الكبد.

سوء التغذية.

فشل القلب.

-إذا لم تكن النتائج في المعدل الطبيعي ، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك حالة طبية تحتاج إلى علاج، بعض الأدوية يمكن أن تزيد أو تنقص مستويات الصوديوم.