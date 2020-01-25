أهمية زيت الأركان للوجه والبشرة

تخاف كثيرات من فكرة استخدام الزيوت على بشرة الوجه، وتتساءل أخريات عن زيت الوجه الذي يجب إضافته الى روتين العناية بالبشرة. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى فوائد زيت الأركان للوجه، الذي يعدّ إضافة قيّمة جداً ومهمة الى روتين العناية بالبشرة خاصتك، فهو زيت عضوي وآمن لمعظم أنواع البشرة وسهل الاستخدام، فضلاً عن فوائده الكثيرة لبشرة الوجه.

يرطب البشرة ويعمل على تفتيح لونها

يحتوي زيت الأركان على اثنين من الأحماض الدهنية غير المشبعة الرئيسية وهما: حمض الأوليك واللينوليك. ويساعد حمض الأوليك المكونات النشطة في اختراق الجلد بشكل أفضل، في حين يساهم حمض اللينوليك في زيادة رطوبة البشرة، وتقليل التهابات البشرة. كذلك يشتمل زيت الأركان على مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول وفيتامين E، والتي تعمل على تفتيح البشرة وحماية خلايا البشرة من أضرار الجذور الحرة التي تسبب ظهور حب الشباب وعلامات الشيخوخة المبكرة على البشرة.

يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة

مثل العديد من الزيوت النباتية، يساعد زيت الأركان على التقليل من تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة حول العين والفم بفضل غناه بالريتينويد والفيتامين C. كذلك، يساعد في التخلص من البقع الداكنة والتصبغات التي تنتج من التقدم في السن بفضل احتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامين E.

يقلل من إنتاج الزيوت الزائدة والاحمرار

تشير الدراسات الى أن زيت الأركان يساعد في تقليل إنتاج الزيوت الزائدة على بشرة الوجه، كما يساهم حمض اللينوليك الموجود فيه في تقليل الاحمرار لدى النساء المصابات بحب الشباب والاحمرار والالتهابات. لكن، احرصي على عدم الإفراط في استخدام زيت الأركان منعاً لحصول انسداد في مسام البشرة، إذ من الأفضل استخدامه بشكل منتظم ضمن روتين العناية بالبشرة خاصتك. علماً أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الأركان يمكن أن تساعد على حماية البشرة من الأضرار البيئية أثناء النهار وتساعد على إصلاح الأضرار أثناء الليل.

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كيفية اختياره وتخزينه

عندما تنوين شراء زيت الأركان، احرصي على أهمية التمسك بالمنتجات عالية الجودة، إذ يمكن لطريقة معالجة زيت الأركان وتنقيته أن تغيّر من نوعيته، فيما تعد معالجته وهو بارد الطريقة المفضلة لاستخراجه، كونها تحافظ على الدهون المفيدة وتحد من المكونات المهيِّجة للبشرة. كذلك، احرصي على تخزينه في مكان مظلم وبارد بعيداً عن الضوء والحرارة.

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