شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": الصين ضغطت على الصحة العالمية لعدم إعلان الطوارئ بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء، من أن الصين قد استخدمت وضعها كقوة عظمى كبرى للضغط على منظمة الصحة العالمية، لعدم إعلان حالة طوارئ دولية بشأن فيروس كورونا، حيث أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم بالفيروس الذى يتم تتبعه في الصين، وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه على الرغم من ذلك، فشلت منظمة الصحة العالمية في إعلان أزمة صحية عالمية يوم الخميس، وحذر الخبراء وشخصيات صينية بارزة من أنه بسبب وضع الصين كقوة عظمى رئيسية، ربما يكون قد أثر على قرار منظمة الصحة العالمية بعدم إعلان فيروس كورونا حالة طوارئ دولية.



الطبيب الصينى الذى توفى بسبب كوروناعند علاجه للمرضى

وأشارت الصحيفة، إلى أنه قد أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم بالفيروس الذى يتوقع أن سبب انتشاره هو سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط البلاد، والذي كان يبيع الحياة البرية بطريقة غير مشروعة.

وقالت الصحيفة: على الرغم من ذلك، فشلت منظمة الصحة العالمية في إعلان أزمة صحية عالمية، وقالت المنظمة يوم الخميس إنه من المبكر جدًا اتخاذ مثل هذا القرار، لكنها أضافت أنه لا يزال من الممكن الإعلان عن حالة الطوارئ إذا استمر تفشي المرض.



المكان الذى يقام عليه المستشفى والانتهاء منها خلال اسبوع

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لا ينبغي اعتبار ذلك علامة على أننا لا نعتقد أن تفشي المرض خطير، أو أننا لا نتعامل معه بجدية، لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، الآن، حذر خبراء مرتبكون من أن قرارهم ربما يكون متأثراً بالصين.

وقال يانتشونج هوانج، كبير زملاء الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية، لصحيفة ديلي تلغراف: "لقد تم استيفاء معايير إعلان حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي، مضيفا، "لكن ليست كل قرارات منظمة الصحة العالمية تتخذ بناءً على التطورات في العالم.



مرضى كورونا فى المستشفيات

في السابق، شجع استمرار البلاد منظمة الصحة العالمية على إدراج الطب الصيني التقليدي في ملخصها التقليدي، وتحت ضغط من البلاد، تم استبعاد تايوان من تلقي المشورة الصحية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد يعتقد البعض أن هذا يرجع إلى أن الصين تعمل في طريقها إلى الصعود في المنظمات الدولية الكبرى.

وقال فرانسيس إيف، نائب المدير في المدافعين عن حقوق الإنسان الصينيين: "الصين لديها استراتيجية لأخذ أدوار أكثر بروزاً في المنظمات الحكومية الدولية، إنها تستخدم لتعزيز المصالح الصينية، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي في الصين يوم السبت إلى 41 من 26 في اليوم السابق، حيث بدأ العام القمري الجديد بداية قاتمة، مع إغلاق العديد من خطوط النقل، والمواقع السياحية، بينما أكدت أستراليا الحالات الأربع الأولى.



فيروس كورونا وتداعيات الازمة

ذكرت شبكة تلفزيون الصين العالمية، التي تديرها الدولة في تغريده أن الطبيب الذي كان يعالج المرضى في ووهان، البالغ من العمر 62 عامًا، ليانج وودونج ، توفي من جراء الفيروس، ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم حساب موته بالفعل في العدد الرسمي البالغ 41، منهم 39 في مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

واضافت الصحيفة، أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم بفيروس تم تتبعه في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط البلاد، والذي كان يبيع الحياة البرية بطريقة غير مشروعة. السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تسعى جاهدة لمنع حدوث وباء.



الوضع فى الصين

وجه هو يينج هاى نائب المدير العام لإدارة الشئون المدنية فى مقاطعة هوبى، حيث يقع ووهان، نداء يوم السبت لارتداء الأقنعة والبدلات الواقية، كما قدمت المستشفيات في المدينة مناشدات مماثلة.

وقال في مؤتمر صحفي، "ندفع بثبات السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكننا نواجه الآن أزمة صحية عامة حادة للغاية.

قالت وزارة النقل الصينية اليوم السبت، أن المركبات التي تحمل امدادات طارئة وطاقم طبي في ووهان ستعفى من الرسوم وستعطى أولوية المرور.

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المرضى فى ووهان بالمستشفى

وأضافت ووهان، إنها ستحظر المركبات غير الضرورية من وسطها ابتداءً من يوم الأحد للسيطرة على انتشار الفيروس، مما يزيد من شل مدينة يبلغ عدد سكانها 11 مليونًا، وقد تم إغلاقها بشكل افتراضي منذ يوم الخميس، مع إلغاء جميع الرحلات الجوية تقريبًا ونقاط التفتيش التي تمنع الطرق الرئيسية المؤدية خارج المدينة، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات قيودًا على النقل في جميع أنحاء مقاطعة هوبي تقريبًا، والتي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة.

وقال براد هازارد وزير الصحة في الولاية، إن 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 53 و 43 و 35 في نيو ساوث ويلز في حالة مستقرة، بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس بعد عودتهم من ووهان في وقت سابق من هذا الشهر.

أكد مسئولى الصحة في فيكتوريا، إن المواطن الصيني في الخمسينيات من العمر، وكان في ووهان، حالته مستقرة أيضًا في مستشفى ملبورن بعد وصوله من الصين في 19 يناير.

قالت سلسلة القهوة الأمريكية ستاربكس يوم السبت إنها ستغلق جميع منافذها في مقاطعة هوبي في عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعًا، في أعقاب تحرك مشابه من قبل ماكدونالدز في خمس مدن هوبى.

تبذل جهود كبيرة من قبل عمال البناء في ووهان لإقامة مستشفى جديد في أقل من أسبوع بناء على أوامر الحكومة، وقال المسؤولون إنه يجب بناء المنشأة الطبية للتعامل مع الأعداد الهائلة من مرضى الفيروس التاجي.

فى بكين يوم السبت، فحص العاملون الذين يرتدون بدلات واقية بيضاء درجات حرارة الركاب الذين يدخلون مترو الانفاق فى محطة السكة الحديد المركزية، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات فى منطقة دلتا نهر اليانجتسى شرق الصين، وفقا لما ذكره مشغل السكك الحديدية المحلى.

وأضافت اللجنة الوطنية للصحة اليوم السبت، إن عدد الحالات المؤكدة في الصين يبلغ 1287حالة.

تم اكتشاف الفيروس في تايلاند، وفيتنام، وسنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، ونيبال، وماليزيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وأستراليا.

ذكرت مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC"، يوم الجمعة، أن لديها 63 مريضاً قيد التحقق من اصابتهم، مع وجود حالتين مؤكدتين، سواء في الأشخاص الذين سافروا إلى ووهان، في الوقت الذي دعت فيه الصين إلى الشفافية في إدارة الأزمة، بعد التغطية على مرض سارس 2002/2003 (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد)، تعرض المسئولون في ووهان لانتقادات بسبب تعاملهم مع المرض.

وقالت الصحيفة، عززت المطارات في جميع أنحاء العالم من فحص المسافرين من الصين، على الرغم من أن بعض المسؤولين الصحيين والخبراء شككوا في فعالية مثل هذه الفحوصات والإغلاق.

ويخشى مسؤولو الصحة أن يتسارع معدل انتقال العدوى حيث تسافر مئات الملايين من الصينيين قبل وأثناء عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعًا، والتي بدأت يوم السبت، على الرغم من أن الكثيرين ألغوا خططهم، مع قيام شركات الطيران والسكك الحديدية في الصين باسترداد الأموال مجانًا.

أعلنت سانيا، وهي منتجع سياحي شهير في جزيرة هاينان بجنوب الصين، أنها ستغلق جميع المواقع السياحية، في حين ذكرت هايكو، عاصمة الجزيرة، أن زوار ووهان سيوضعون تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق.

شنغهاي ديزني لاند كانت مغلقة من يوم السبت، كما أغلق معبد لاما في بكين، حيث يقدم الناس عادة عروضاً للعام الجديد، وكذلك بعض المعابد الأخرى والمدينة المحرمة، أشهر مناطق الجذب السياحي في العاصمة، كما تم إغلاق أقسام السور العظيم بالقرب من العاصمة.