شكرا لقرائتكم خبر عن زرع دعامات الذكورة الحل الأمثل لمريض السكر... الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأثير مرض السكر على الأعصاب يؤدي إلى حدوث ضعف جنسي لدى الرجال، ويعاني مريض السكر دائماً من تلك المشكلة.

الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح في التقرير التالي أحدث طرق علاج الضعف الجنسي لمريض السكر.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن علاج مريض السكر المصاب بالضعف الجنسي يمر بثلاث مراحل:

- العلاج الدوائي

- الحقن الموضعي

- التدخل الجراحي

وأشار إن علاج الضعف الجنسي لدى مريض السكر لا يتمثل في تناول أدوية منشطة فقط، فهناك علاجات هرمونية تؤخذ بطريقة معينة، وعلاجات تساعد على ضخ الدم داخل العضو التناسلي.



خطوات لعلاج الضعف الجنسي لمريض السكر

وفي السياق ذاته أكد أنه في حالة عدم الوصول إلى نتيجة بالعلاج الدوائي يبدأ المريض في المرحلة الثانية من العلاج والمتمثلة في الحقن الموضعي حيث أنه له فعالية أسرع بكثير ويتميز بسرعة استجابته، وليس له أي آثار جانبية على الإطلاق.

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وأعلن الدكتور أحمد عادل إن هناك من الرجال يخشون الحقن الموضعي أو لا يستطيعون القيام به، وفي هذه الحالة يأتي مرحلة الحل الجذري وهو التدخل الجراحي، وتعتبر زرع دعامات الذكورة الحل الامثل لمريض السكر الذي يعاني من الضعف الجنسي.

ولفت أنه يشترط أن يكون السكر منضبط من قبل إجراء العملية وحتى بعد العملية بشهر، وبعدها يتم القضاء على الضعف الجنسي تماما.

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