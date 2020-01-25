شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز صحية أمريكية قلقة من نقص المعلومات حول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشارو المراكز الأمريكية لمنع الامراض والوقاية منها أن نقص المعلومات عن فيروس كورونا الذى تفشى انطلاقا من مدينة ووهان الصينية يعوق الجهود الدولية لمنع انتشاره.

وفي الوقت الذى أوصى فيه الخبراء الباحثين الصينيين بوضع خريطة لطبيعة الفيروس فى غضون عدة أسابيع، فإنهم قالوا إن هناك نقصا شديدا فى الدلائل الوبائية الأساسية حول من يصاب بالفيروس وكيفية انتشاره.

وقال الدكتور ويليام شافنر المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية، الذي كان مستشارا لفترة طويلة للمراكز الأمريكية إنه لايريد أن يحط من قدر الزملاء الصينيين ولكن حين تكون المعلومات غير مطروحة بشكل واضح فإنه يجب أن يتساءل المرء عن ذلك الأمر.

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يذكر أن فيروس كورونا ينتشر مع إغلاق عدد من المدن الصينية والحد من الاحتفالات بالعام الجديد

وقد نشرت السلطات الصينية أطباء عسكريين وأغلقت المزيد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع ظهور تقارير عن وجود مستشفيات في مركز تفشي المرض تكافح لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى؛ وتم الإبلاغ عن حالات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وماليزيا ، حيث أصبح الفيروس الآن في أربع قارات. في الصين ، قالت لجنة الصحة الوطنية يوم السبت إن هناك 1287 حالة مؤكدة، منها 444 حالة جديدة ، فى الوقت الذى توفى فيه 41 شخصًا، بينما لا تزال 237 حالة فى مرحلة خطيرة.

أرسل جيش التحرير الشعبي الصيني 450 من الموظفين الطبيين ، بمن فيهم أولئك الذين لديهم خبرة في مكافحة الأوبئة الفيروسية ، إلى ووهان للمساعدة في المستشفيات المحلية ، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن المراكز الصحية في ووهان تكافح من أجل علاج المئات من المرضى ، مع إبعاد الكثير منهم عن المستشفيات المكتظة بالمرضى الذين يرقدون في ممرات مكتظة.

تشير الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات في الصين إلى أن الفيروس لا يخضع للسيطرة بعد على الرغم من الخطوات الجادة التي اتخذتها السلطات هناك للحد من حركة ملايين الأشخاص الذين يعيشون في مدن بالقرب من مركز تفشي المرض. تأتي القيود خلال العام القمري الجديد ، وهو أكبر احتفال في البلاد يتم فيه عادة أخذ مليارات الرحلات لقضاء الإجازات وزيارة العائلة.