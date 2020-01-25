تعرف علي أهم وأبرز فوائد تناول الأسماك

نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، أبرز الفوائد وأهمية تناول الأسماك، مؤكدة أن تناول الأسماك يعد من الأمور الجيدة لصحة الإنسان، فهو جزءً مهم من النظام الغذائي الصحي، فهو مصدر جيد للبروتين والأحماض الدهنية أوميجا 3.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن الأسماك من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية كما أنها غير غنية بالدهون المشبعة، وهذا يجعله من الأطعمة الهامة لجسم وصحة الإنسان، والتي يجب تناولها بشكل مستمر.

ما هي القيمة الغذائية لتناول الأسماك، هذا ما قدمته وزارة الصحة السعودية، مؤكدة أن الأسماك من الأطعمة أو أنواع اللحوم المهمة لصحة الكبار والبالغين، كما أنها من الأطعمة اللازمة للنمو والحفاظ على الجهاز العصبي بالجسم.

فنظرا لاحتواء الأسماك علي نسبة عالية من الأوميجا 3، هذا العنصر ​مفيدة لصحة القلب فينصح بشكل دائم الأشخاص المصابون بأمراض القلب بضرورة تناوله، كما أنه من الضروري تنظيم نسبة الكولسترول بالجسم، ويرجع غناه بالبروتين الذي يجعله من الأطعمة الهامة في الحفاظ علي صحة ونمو عضلات الجسم، والحفاظ علي صحة الدم، وتنظيم هرمونات الجسم.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن الأسماك من الأطعمة الغنية بفيتامين (ب 12)، الذي يحافظ في الحفاظ علي صحة خلايا الدم الحمراء، والحفاظ القوي علي صحة الجهاز العصبي بالجسم، وأيضا الحفاظ علي صحة المعدة والأمعاء والحد من التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي.

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ووفقا لما قامت وزارة الصحة السعودية بنشره عبر موقعه، فأكدت أن الأسماك غنية بفيتامين (د)، الذي يحافظ علي صحة العظام والأسنان والعضلات.

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