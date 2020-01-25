تعرف علي أهم وأبرز فوائد ورق اللورا

ورق اللورا واحد من أشهر أنواع التوابل الغنية الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، كما انه يحتوى على بعض العناصر التى تعمل على علاج العديد من الأمراض والحد من الاصابة بالفيروسات والأوبئة، وحسب ما ذكره موقع glassdoor فأن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول ورق اللورا وهى:

1:يحتوى ورق اللورا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك ينصح مرضى السكر من تناول ورق اللورا ووضعه فى الطعام.

2:يحتوى ورق اللورا على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية، والوقاية من الجلطات وتصلب الشرايين.

3:ينصح بوضع ورق اللورا على الوجبات الغذائية، حيث انه يعزز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الانتفاخ وحرقة المعدة والحموضة والإمساك، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز الهضمى.

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4:نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الغذائية والفيتامينات فتناول أوراق اللورا يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

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