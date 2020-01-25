تعرف علي أهم أمراض التي تؤدي للغصابة بقرحة القدم

قرحة القدم من المشاكل الصحية تسبب ازعاجا للمصاب بها وقد يصل الأمر لعدم القدرة على ممارسة مهام العمل اليومية، يمكن أن تكون قرحة القدم فوهة حمراء ضحلة تصيب سطح الجلد، قرحة القدم أيضا يمكن أن تكون عميقة جدا تمتد عبر السماكة الكاملة للجلد قد تصل إلى الأوتار والعظام والهياكل العميقة الأخرى.

ووفقا لتقرير لـ webmed الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ومرضى ضعف الدورة الدموية هم أكثر عرضة لتطوير قرحة القدم، قد يكون من الصعب علاج قرحة القدم عند الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف المرضية.

إذا حدثت إصابة في قرحة ولم تتم معالجتها على الفور، فقد تتطور إلى:

قرحة القدم

خراج، انتشار عدوى الجلد والدهون الكامنة التهاب النسيج الخلوي، التهاب العظم ، الغرغرينا وهي منطقة من أنسجة الجسم الميتة والتالفة بسبب ضعف تدفق الدم.

بين المصابين بداء السكري ، فإن معظم التهابات القدم الحادة قد يصل الأمر إلى بتر القدم او أحد الاصابع.

تقرحات القدم شائعة بشكل خاص عند الأشخاص الذين لديهم واحد أو أكثر من المشكلات الصحية التالية:

الاعتلال العصبي المحيطي: هذا هو تلف الأعصاب في القدمين أو أسفل الساقين، مرض السكري هو السبب الأكثر شيوعا لاعتلال الأعصاب المحيطية، عندما تتلف الأعصاب في القدمين ، لم يعد بإمكانهم التحذير من الألم أو الانزعاج، عندما يحدث هذا ، يمكن أن تثير الأحذية الضيقة قرحة القدم .

قد لا يتمكن الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المحيطية من الشعور عندما يخبطون في شيء حاد أو عندما يكون لديهم حصاة مزعجة في أحذيتهم، يمكن أن يصيبوا أقدامهم بشكل كبير ولا يعرفون ذلك أبدًا، إلا إذا فحصوا أقدامهم بشكل روتيني بحثًا عن إصابة.

كثير من كبار السن ومرضى السكري الذين يعانون من مشاكل في الرؤية لا يستطيعون أيضًا رؤية أقدامهم جيدًا بما يكفي لفحصها بحثًا عن المشكلات

مشاكل الدورة الدموية: أي مرض يقلل الدورة الدموية في القدمين يمكن أن يسبب قرح القدم.،أقل الدم يصل إلى القدمين ، مما يحرم الخلايا من الأكسجين هذا يجعل الجلد أكثر عرضة للإصابة، ويبطئ قدرة القدم على الشفاء.

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ضعف الدورة الدموية في شرايين الساق يسمى مرض الشريان المحيطي، كما أنه يسبب الألم في الساق أو الأرداف أثناء المشي، سببها تصلب الشرايين هذا مرض تتراكم فيه الرواسب الدهنية للكوليسترول داخل الشرايين.

تشوهات في العظام أو عضلات القدمين: أي حالة تشوه التشريح الطبيعي للقدم يمكن أن تؤدي إلى تقرحات القدم، هذا صحيح بشكل خاص إذا تم إجبار القدم على ارتداء أحذية لا تتناسب مع شكل القدم المتغير، ومن الأمثلة على ذلك أقدام المخلب والقدمين مع الكسور ، وحالات التهاب المفاصل الحاد.

أكثر من أي مجموعة أخرى ، يعاني مرضى السكري من مخاطر عالية بشكل خاص للإصابة بقرح القدم، وذلك لأن المضاعفات الطويلة الأجل لمرض السكري تتضمن في كثير من الأحيان اعتلال الأعصاب ومشاكل الدورة الدموية، بدون علاج سريع ومناسب ، قد تتطلب قرحة القدم علاجًا في المستشفى. أو ، قد يؤدي إلى التهاب عميق أو الغرغرينا والبتر.

بالإضافة إلى مرض السكري ، تشمل الحالات الطبية الأخرى التي تزيد من خطر تقرحات القدم:

تصلب الشرايين: هذا الشرط ينطوي على ضعف الدورة الدموية في الساقين.

ظاهرة رينود: هذه الحالة تسبب نوبات مفاجئة من انخفاض تدفق الدم إلى الأصابع وأصابع القدم، حيث تتحول أصابع القدم إلى اللون الأبيض مع تناقص تدفق الدم، تتحول إلى اللون الأزرق والأحمر مرة أخرى مع عودة الدورة الدموية إلى وضعها الطبيعي

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