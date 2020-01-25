دراسة تؤكد أن السمنة تسبب بلإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

خلال فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، بمجرد انخفاض درجات الحرارة في الانخفاض تبدأ الإصابة بالأنفلونزا والبرد، وقد كشفت البيانات الأولية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأنفلونزا كانت مسئولة عن ما يصل إلى 29000 من المستشفيات وما يصل إلى 2400 حالة وفاة، ولذا كيف يمكنك حماية نفسك وأطفالك من الإصابة بنزلات البرد، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وأوضح التقرير أن زيادة الوزن يمكن أن تكون من أسباب الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للحفاظ على صحتك، ففي حين أن بعض العوامل مثل العمر والأمراض المزمنة تحدد من الذي يصاب بالأنفلونزا ومدى خطورة الإصابة.

وأكد أخصائيو الرعاية الصحية أن بعض السكان مثل كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة معرضون لخطر متزايد للإصابة بالأنفلونزا، حسب مركز السيطرة على الأمراض.

وفي عام 2011 ، كشفت دراسة لأول مرة أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة كانوا أيضًا أكثر المعرضين للخطر بشكل خاص، وكشفت الدراسة التي نشرت في عدد فبراير 2011 من الأمراض المعدية أنه بين سكان ولاية كاليفورنيا خلال تفشي أنفلونزا H1N1 2009 ، كانت الغالبية العظمى من المرضى في المستشفى يعانون من زيادة الوزن.

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وكشفت دراسة أخرى، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم احتمال الإصابة بالأنفلونزا مقارنة بأولئك الذين لديهم وزن صحي حتى بعد تلقيهم لقاح الإنفلونزا.

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