شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البلازما المتعددة للشعر والبشرة.. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت البلازما مؤخراً لتأثرها الفعال في علاج العديد من المشاكل الصحية والتجميلية.

وأعلنت مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر في تقرير خاص لـ ”الخليج 365” إن البلازما هي الغنية بالصفائح الدموية وتسمى PRP، حيث يتم سحب دم من المريض ويتم فلترته بطريقة معينة، وينتج عنه كرات دم حمراء والتي لم يحتاجها الجسم وتعطينا أيضا البلازما، والبلازما تحتوي على محفزات النمو أوالصفائح الدموية التي يمكن وضع بعض المواد عليها لكي يتم تنشيطها أولا يتم وضع شيئاً عليها، ويتم استخدامها حتى نصل للنتيجة المرجوة والتأثير الفعال.

*فوائد البلازما للشعر والبشرة:

فوائد البلازما كثيرة جدا ولها العديد من الاستخدامات المتعددة، ولها فوائد كثيرة للبشرة فهي تعمل على تكسير الخلايا القديمة وتجدد خلايا جديدة أوتحفز الجسم لإنتاج خلايا جديدة، كما أنها تحفز الكولاجين وتجعله مرتب بطريقة مضبوطة، وتساعد على شد الجلد بطريقة منتظمة وتوحد لون البشرة، وبالتالي فهي تعمل على نضارة الوجه وتساعد في الحصول على وجه مشدود ذو مظهر جذاب.

اما بالنسبة للشعر فهي تعمل على البصيلة تزود لها التغذية الدموية وتوصل إليها المواد الجيدة التي تساعد على نمو الشعر بها، فالبصيلة التي بها شعرة واحدة من الممكن أن تنتج أثنين أوثلاثة، وتعمل علي تقوية الشعر وإطالته ولا يتم تقصيفه بسهولة.

والجدير بالذكر انه لا يوجد أي اضرار للبلازما بمعنى أن البلازما يمكن عملها بطريقة آمنة وصحية ليست بها مشاكل على الإطلاق .

ويرجى ملاحظة أنه قبل إجراء البلازما لابد من التعرف على التاريخ المرضي للمريض بشكل جيد لأن هناك بعض الحالات الصحية لا يجدي معها عمل البلازما ولا نصل معها إلي النتيجة التي نريدها مثل المرضى المصابين بالسكر غير المنتظم، أو الضغط غير المنتظم أومن يتناول أدوية للسيولة لذا على المريض الذي يعاني من تلك الأمراض أن يخبر الطبيب المختص قبل عمل البلازما.

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