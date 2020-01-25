شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ليس الوحيد.. أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تفشى مرض كورونا بـ 12 دولة بالعالم والخوف من انتشاره بصورة أكبر فى دول العالم أكد العديد من الخبراء أن السبب الحقيقى وراء الإصابة بهذا الفيروس، الذى ظهر لأول مرة بالصين، كان انتقال العدوى من أحد الحيوانات إلى البشر بأحد أسواق المأكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية، وقال البعض إن الخفافيش قد تكون السبب فى هذه العدوى، وقال آخرون قال إن الثعابين هى السبب فى الإصابة بالفيروس، ويقدم التقرير التالى معلومات مهمة عن الأمراض التى تصيب الإنسان نتيجة العدوى من الحيوانات.

ووفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC تعرف الأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان طبيا باسم الأمراض الحيوانية المنشأ، وقد تؤدى هذه الأمراض إلى وفاة المصاب بها وهو ما يتطلب ضرورة الحذر منها وتعقبها.

أمراض تنتقل من الحيوانات للإنسان: أنفلونزا الخنازير

وهو مرض تنفسى يصيب الخنازير وتسببه فيروسات الإنفلونزا من النوع "أ" التى تتسبب بانتظام فى تفشى إنفلونزا الخنازير وينتقل إلى البشر.

إنفلونزا الطيور

تحدث هذه الفيروسات بشكل طبيعى بين الطيور المائية البرية فى جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تصيب الدواجن المنزلية وغيرها من أنواع الطيور والحيوانات.

مرض خدش القطط

وهو عدوى بكتيرية تصيب الإنسان عند التعرض لخدش أو جرح من قطة، ويمكن أن يسبب هذا المرض ارتفاع درجة الحرارة وتورم العقد الليمفاوية.

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الجمرة الخبيثة

هو مرض مميت ينتقل من الحيوانات الأليفة التى يتعامل معها الكثير من الأشخاص بصورة يومية مثل الأبقار والأغنام ويؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع وضيق التنفس.

عدوى الأسماك

هى عدوى تنتقل إلى الإنسان عن طريق الاتصال المباشر مع الأسماك وتؤدى إلى ظهور قروح مؤلمة على الجلد وهى من الأمراض الجلدية الخطيرة.

كيف تنتشر الجراثيم بين الحيوانات والناس؟

بسبب الارتباط الوثيق بين الناس والحيوانات، من المهم أن تكون على دراية بالطرق الشائعة التى يمكن أن يصاب بها الناس بالجراثيم التى يمكن أن تسبب أمراض حيوانية المصدر، وتشمل:

الاتصال المباشر : التلامس مع اللعاب أو الدم أو البول أو المخاط أو البراز أو سوائل الجسم الأخرى للحيوان المصاب، ومن الأمثلة على ذلك الملاعبة أو لمس الحيوانات، والعض أو الخدوش.

الاتصال غير المباشر : التلامس مع المناطق التى تعيش فيها الحيوانات وتتجول فيها، أو الأشياء أو الأسطح الملوثة بالجراثيم، ومن الأمثلة على ذلك خزان مياه الحوض، وموائل الحيوانات الأليفة، وحظائر الدجاج، والنباتات، والتربة، وكذلك أطباق طعام الحيوانات الأليفة والمياه.

تنقل عن طريق ناقلات: لدغة القراد، أو حشرة مثل البعوض أو البراغيث.

تنقل عن طريق الطعام: عن طريق تناول الطعام الملوث تناول أو شرب شيء غير آمن مثل الحليب غير المبستر أو اللحم المطهو ​​جيدًا أو البيض أو الفواكه والخضروات النيئة الملوثة بالبراز من حيوان مصاب.