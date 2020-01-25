شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي فوائد المشي يوميا 30 دقيقة وفقا لوزارة الصحة الإمارتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة الإمارتية عبر موقعها الرسمي، الفوائد الصحية التي تحل علي جسم الإنسان إذا قام بممارسة رياضة المشي يوميا لمدة لا تقل عن "30 دقيقة".

فوفقا للعديد من الدراسات الطبية التي أكدت أن ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية التي يحصل عليها جسم الإنسان، كما أن ممارسة المشي بشكل خاص لها العديد من الفوائد، وذلك يرجع إلي أنها الرياضة التي يقوم الشخص بممارستها وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تحريك جميع عضلات الجسم، وهذا الأمر له العديد من الفوائد الصحية، ولذا عليك التعرف علي أفضل وأهم الفوائد الصحية الناتجة عند ممارسة المشي يوميا 30 دقيقة، ومنها:

Advertisements

-أكدت وزارة الصحة الإمارتية أن ممارسة المشي يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يساهم بشكل كبير في زيادة وارتفاع حرق الدهون بالجسم، ولذا فالمشي يوميا يحرق من 150 إلي 200 سعره حرارية، وتزداد النسبة كلما زادت عدد الكيلو مترات، وأيضا يختلف الأمر نتيجة لزيادة الحركة.

-كما أوضح العديد من الدراسات أن المشي يعد من أفضل أنواع الرياضة التي تساهم بشكل كبير، في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، والحد من التعرض للكسل أو عدة القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، ولذا عليك القيام بالمشي يوميا للحصول علي تنشيط الدورة الدموية.

-ومن أهم فوائد المشي وفقا للدراسات الطبية أنه يحافظ بشكل كبير علي صحة القلب، ولذا عليك القيام بها يوميا.