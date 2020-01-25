فائدة وأضرار فاكهة البابايا للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - تتساءل العديد من السيدات الحوامل عن أهمية وفائدة تناول البابايا الناضجة في الحمل، كل ما تأكله المرأة أثناء حملها يؤثر على الطفل بطريقة ما، لهذا السبب من الضروري معرفة ما الذي يجب أن تستهلكه الأم أو لا ينبغي أن تستهلكه، الكثير من المواد الغذائية غير الضارة للحامل، لذلك نقدم فوائد البابايا للحامل. فائدة فاكهة البابايا للحامل قالت الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، أن البابايا الناضجة مفيدة للحامل عند تناولها بحذر.

يعمل اللاتكس، وهو مكون في البابايا، مثل البروستاغلاندين والأوكسيتوسين، يساعد في السيطرة على اضطرابات الجهاز التنفسي. البابايا الناضجة غنية بفيتامين أ، ب، ج، البوتاسيوم، وبيتا كاروتين، وكلها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وتعزز المناعة.

إن إمداد الفيتامين من البابايا يحسن المناعة، مما يمنع الإصابة بالتهابات مختلفة، كما تمنع كفاية الفيتامين القرحة ومشاكل الجلد. Advertisements الألياف الموجودة في البابايا تسهل عملية الهضم: يمكن مواجهة مشكلة الإمساك الشائعة أثناء الحمل بشكل طبيعي من خلال البابايا. ومع ذلك، استشر طبيب التوليد الخاص بك بشأن الاستهلاك المنتظم.

البابايا يمكن أن تساعد في التغلب على غثيان الصباح. تحتوي البابايا أيضاً على حمض الفوليك، وهو ضروري أثناء الحمل للتطور العصبي للطفل.

تساعد البابايا أيضاً على تحسين صحة القلب، ويعتقد أنها تمنع الإصابة بسرطان القولون. يساعد تناول البابايا لعلاج الأمراض الفيروسية أثناء الحمل على زيادة عدد الصفائح الدموية.

وجود كمية مناسبة من البابايا الناضجة يساعد على زيادة إنتاج الحليب. أضرار البابايا غير الناضجة أثناء الحمل: الحمل المبكر: في الأشهر أو المراحل الأولى من الحمل، يكون الجنين دقيقاً ويجب العناية به. حتى أقل كمية من المواد الضارة، مثل اللاتكس، يمكن أن تسبب الكثير من الضرر. البابايا غير الناضجة تحتوي على مواد تحتوي على مادة لاتكس، والتي تسبب تقلصات الرحم. يحتوي اللاتكس من الفواكه على البيبسين النباتي أو «غراء»، في حالة البابايا. يعمل هذا «الغراء» مثل البروستاجلاندين (المادة الداخلية أو الجسمية الخاصة) والأوكسيتوسين (هرمون يفرز من الغدة النخامية للدماغ)، الذي يحفز الانقباضات. قد تسبب انقباضات الرحم غير الطبيعية أثناء الحمل الإجهاض أو الولادة المبكرة للطفل. غراء يضعف أيضاً الأغشية الحيوية للجنين، مما يجعل البقاء على قيد الحياة صعباً. وبالتالي، في الأشهر الثلاث الأولى، يجب تجنب البابايا غير الناضجة تماماً.

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