كم عدد ساعات نوم الطفل في الشهر الثاني؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - هل من الطبيعي أن ينام هذه الساعات الطوال؟ هل أوقظه وقت الرضاعة أم أتركه حتى يصحو وحده؟ وأسئلة أخرى تتردد على لسان كل أم قلقة خائفة على رضيعها، وأطباء الأطفال يقولون: اطمئني النوم أمر طبيعي ومبشر بالخير والصحة والخلو من الأمراض، معنا استشاري طب الأطفال إبراهيم شكري للتوضيح. عدد ساعات نوم الرضيع ساعات نوم الطفل تتغير مع تقدمه في النمو وتقدمه في العمر، والتي تُقسم بين الساعات النهارية والساعات الليلية، والطفل الرضيع البالغ عامين يحتاج إلى ما يعادل 16 – 18 أو 14 - 16 ساعة مقسمة إلى 5 ساعات ونصف طيلة النهار و12ساعة خلال الليل تقريباً. Advertisements الطفل منذ أن يولد لا يبحث إلا عن الطعام والراحة، وعليك أن تكوني جاهزة إلى تقطيع نوم طفلك خلال الليل واستيقاظه بشكل أكبر مع البكاء المتواصل بسبب حاجته للطعام، ورغم هذا فهو يبقى نائماً لأكثر من 3 - 4 ساعات في كل مرة.

كل غفوة في النهار ينام فيها طفلك تأخذ من 2 - 4 ساعات، بعدها يصحو جائعاً، ويمكنه أن يرتاح مع سماع الموسيقى، أو الهدهدة التي تعد بديلاً عن خطوات الأم وإيقاع مشيتها التي اعتاد سماعها عندما كان جنيناً. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فهرموناتك تنتظم لتتناسب وأوقات نوم طفلك، وتساعدك على تجنب التغيرات التي حدثت في نظام نومك، ولصالحك وصالح الرضيع عليك اتباع روتين معين يميز الليل من النهار.

لا تتركي طفلك ينام طوال اليوم، ويغفو عند الرضاعة، حاولي أن توقظيه ليرضع؛ حتى يتعلم أن أطول فترة نوم هي الليل، أدخليه غرفة العائلة لو حاول ينام وأبقيه جالساً وأعطيه حماماً نحو الساعة السابعة ليظل متيقظاً ومسترخياً، تهيئة لنوم طويل. لا تحاولي وضع أو فرض حدود صارمة على نوم الطفل في هذا العمر، حتى إن بدأ يتعود على نظام روتيني في النوم، والاستيقاظ في الليل ليتناول رضعته؛ فالأمر ليس صحياً وسابق لأوانه.

الطفل في عمر الشهرين ينام أقل من الطفل حديثي الولادة نحو 18 - 16 ساعة في المتوسط، معظمها في الليل، كما أنه يبقى مستيقظاً فترة أطول في النهار، ويأخذ قيلولات خلال النهار، والأمر يختلف من طفل إلى آخر. لا تقلقي حين تسمعين بعض البكاء والتذمر من طفلك عندما يستيقظ؛ فالأمر طبيعي، وعليك أن تذهبي إليه عندما يبكي وقد يسكت بنفسه، وتذكري أن الطفل لا يستطيع التمييز بين فترات النهار وفترات الليل، واحدة بالنسبة له.

ولا تتركيه أيضاً ينام طويلاً؛ حاجته للطعام أكثر من حاجته للنوم، ومن الجيد أن تقوم الأم بإرضاع طفلها كل 3 ساعات على الأكثر، وعدم تركه لمدة أطول من دون رضاعة، وليتك تعودينه على أن هذا السرير هو مكان نومه.

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