أسماء بنات تبدأ بحرف الدال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - وصلنا في جمع أسماء البنات الغاليات المؤنثات إلى حرف الدال، فتعرفي معنا على أجمل وأرق الأسماء والتي لها معانٍ مميزة وتبدأ بحرف الدال... أسماء بنات مميزة درقاء: هي الفتاة الصلبة، وهي السحابة الجارية في السماء. دثار: الغطاء الذي يحمي من البرد ويعني الحماية والوقاية.

دعد: هي الفتاة التي تجري ببطء لأنها سمينة ممتلئة الجسم. دمثاء: ذات أخلاق عالية.

دهماء: عشبة عريضة تستخدم في الدباغة، وهي ليلة التاسع والعشرين من الشهر القمري. دهيماء: تصغير دهماء.

درية: نسبة إلى الدر. Advertisements درر: الشيء الغالي النفيس.

دامية: من تجرح القلوب بحسنها. دعجة: سعة العيون مع زيادة في السواد والبياض.

درماء: هو نبات أحمر الورق. دينا: هي كلمة فارسية وتعني العدل.

دواني: جمع دانية أي قريبة. دريانا: من الفطنة. دلع: هو الغنج والدلال. دجى: سواد الليل وظلمته.

دجوى: شديدة الظلام. دفلي: نبات أحمر الورد.

در: جمع درة وهو الجواهر النفيسة.

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