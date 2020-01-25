إصابات جديدة بـ"كورونا الصين" في أستراليا وتايلاند

أعلنت السلطات في أستراليا وتايلاند عن ظهور حالات جديدة من فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين.

وفي أستراليا، تم تأكيد ظهور أول 4 حالات إصابة فيها بالفيروس بمدينتين، في حين قال كبير مسؤولي الصحة بالبلاد إنه يتوقع المزيد من الحالات، إذ إن أستراليا مقصد رئيسي للسياح الصينيين.

وقال براد هازارد، وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز، إن 3 رجال أعمارهم 53 و43 و36 عاما يرقدون في حالة مستقرة بمستشفى ويستميد في سيدني بعد تأكيد إصابتهم بالفيروس وكانوا قد عادوا من الصين.

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ووصل اثنان من الرجال الثلاثة إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس أول مرة ووصل الثالث من شينجين في جنوب شرق الصين.

وقال مسؤولون صحيون في فيكتوريا إن صينيا في الخمسينيات من عمره كان في ووهان يرقد في حالة مستقرة في مستشفى بملبورن بعد وصوله من الصين.

وفي تايلاند، أكد نائب وزير الصحة، ساتيت بيتوتيكا، تسجيل 5 حالات إصابة بالفيروس، وحالة الإصابة الخامسة لامرأة صينية تبلغ من العمر 33 عاما، من مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس.

ووصلت المرأة إلى تايلاند في 21 يناير/كانون الثاني برفقة ابنتها التي تبلغ من العمر 7 سنوات، وخضعت بعد 3 أيام لفحص بأحد المستشفيات لإصابتها بحمى بسيطة.

وبحسب بيان وزارة الصحة التايلاندية، تخضع المصابة حاليا للعلاج في غرفة منعزلة. ولم تُصب الطفلة بالفيروس.