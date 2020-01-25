بكين توقف حركة الحافلات للحد من "كورونا"

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رويترزالسبت 2020/1/25 04:58 م بتوقيت أبوظبي
بكين توقف حركة الحافلات بين الأقاليم للحد من "كورونا"
أعلنت وسائل إعلام محلية، السبت، أن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم اعتباراً من الأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ولم تذكر التقارير موعداً لاستئناف الخدمة.
وكان مجلس الدولة الصيني أصدر، في وقت سابق السبت، إرشادات جديدة خاصة بالسفر من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، تشمل وضع أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم في نقاط العبور الرئيسية.
ودعا المجلس، الذي يمثل أعلى سلطة إدارة في البلاد، إلى تعزيز إجراءات الصحة العامة على متن القطارات والطائرات، حيث يسافر الملايين خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال ببداية العام القمري الجديد.
وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 41 شخصاً حتى الجمعة، في حين بلغ عدد المصابين به أكثر من 1300 على مستوى العالم.
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