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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف طريقة لحماية الجسم من السرطان والان مع التفاصيل
السبت 25 يناير 2020
اكتشف فريق علمي دولي طريقة لإعادة تنشيط خلايا "T" التي استنفدت قواها خلال مكافحة الخلايا السرطانية.
ويفيد موقع "MedicalXpress"، بأن أحد أسباب عدم تمكن منظومة مناعة جسم الإنسان من التغلب على السرطان، هو أن الخلايا تفقد طاقتها نتيجة مهاجمتها الخلايا السرطانية، لأن الخلايا السرطانية تمتص الغلوكوز بفعالية، ما يؤدي إلى حرمان خلايا "T" من مصدر الطاقة.
واتضح للباحثين أن سبب استنفاد قوة خلايا المناعة هو انخفاض كمية أنزيم "إينوليز 1"، الذي يلعب دورا مهما في حرق السكر.
ونتيجة لذلك، يلاحظ انخفاض وتيرة الفسفرة التأكسدية التي من خلالها يتم حفظ الطاقة على شكل جزيئات أدينوسين ثلاثي الفوسفات. ومن أجل تجنب هذا، أجبر الباحثون الخلايا على امتصاص حمض البيروفيك (الناتج النهائي لأكسدة السكر)، ما أدى إلى زيادة طاقة الخلايا اللمفاوية وزيادة فعاليتها.
وابتكر الباحثون مركبا من مواد مثبطة، واختبروه على الفئران المخبرية. وقد لاحظ الباحثون تباطؤ نمو الأورام عند هذه الفئران، لذلك يخططون لاختباره على متطوعين مرضى.
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