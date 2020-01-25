شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة للوقاية من جفاف العينين والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 جفاف العينين مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون بسبب التقدم في العمر، أو التحديق لساعات طويلة في شاشات الأجهزة الالكترونية، أوتناول أدوية معينة... يمكن الوقاية من جفاف العينين من خلال:

تجنب التعرض المباشر للرياح القوية استعمال النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل Advertisements تناول الطعام الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن تجنب الأدوية التي تسبب جفاف العينين عدم التحديق لساعات طويلة في شاشات الأجهزة الالكترونية عدم استعمال العدسات اللاصقة بشكل يومي ومتواتر

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