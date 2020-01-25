صحة ورشاقة

نصائح فعالة للوقاية من جفاف العينين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 يناير 2020

جفاف العينين مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون بسبب التقدم في العمر، أو التحديق لساعات طويلة في شاشات الأجهزة الالكترونية، أوتناول أدوية معينة... يمكن الوقاية من جفاف العينين من خلال:

 

تجنب التعرض المباشر للرياح القوية

 

استعمال النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل

 

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تناول الطعام الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن

 

تجنب الأدوية التي تسبب جفاف العينين

 

عدم التحديق لساعات طويلة في شاشات الأجهزة الالكترونية

 

عدم استعمال العدسات اللاصقة بشكل يومي ومتواتر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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