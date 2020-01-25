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شكرا لقرائتكم خبر عن الأعراض والوقاية.. كيف اكتشف إصابتي بفيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل
السبت 25 يناير 2020
تختلط أعراض فيروس كورونا في الشرق الأوسط بأعراض البرد العادية ، لكن حالات الوفاة ترتفع بالفايروس بسبب عدم وعي الناس بالأعراض.
لهذا وجب على سكان الشرق الأوسط والدول المجاورة لها معرفة مواصفات الفيروس وكيفية اكتشاف حالات الإصابة به.
وسنعرض تاريخ الفايروس و مراحل التحور به وصولاً للنوع المنتشر بالشرق الأوسط حالياً وكيفية الإشتباه و التأكد من الإصابة لاقدر الله.
ما هو فيروس كورونا ؟
فيروس كورونا هو عائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب الأمراض للإنسان و الحيوان، حيث أن في الإنسان تصيب الجهاز التنفسي و تتراوح خطورة العدوى من مجرد دور برد إلى السارس (SARS) .
و قد تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في عام 1960 .
من هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ؟
المعظم يصاب بعدوى كورونا في إحدى مراحل حياتهم، و لكن الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للعدوى.
اعراض فيروس كورونا وكيف تحمي طفلك منه؟ كيف تنتقل العدوى؟
حتى الآن، طريقة انتقال عدوى هذا الفيروس غير معروفة بشكل دقيق، و هناك العديد من الدراسات تجرى حول هذا الأمر، و لكن على الأغلب أنه يتم إنتقال الفيروس من الشخص المصاب إلى الأخرين عن طريق: الهواء بواسطة العطس و السعال.
الاتصال القريب من المصاب عن طريق اللمس أو السلام بالأيدي
لمس الأسطح الملوثة بالعدوى ثم لمس العين أو الأنف أو الفم .
متى تزداد عدوى فيروس كورونا؟
تزداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا أثناء فصل الشتاء، و لكن من الممكن أن تحدث في أي وقت في السنة.
ما هي أعراض عدوى فيروس كورونا ؟
غالباً ما يسبب فيروس كورونا مشكلات بسيطة إلى متوسطة بالجزء العلوي من الجهاز التنفسي مما يسبب : سيلان الأنف،السعال، احتقان الحلق، ارتفاع درجة الحرارة.
و أحياناً تصيب عدوى كورونا الجزء السفلي من الجهاز التنفسي فتسبب الإلتهاب الرئوي، و غالباً ما يكون هذا بمرضى القلب و الصدر أو مرضى ضعف المناعة و كبار السن.
ما هى طرق الوقاية من عدوى فيروس كورونا؟
غسل الأيدي بصفة مستمرة بالماء الجاري و الصابون. تجنب لمس الفم و الأنف و الأعين. تجنب الإختلاط بالمرضى.
هل يوجد لقاح وقائي من عدوى فيروس كورونا؟
لا يوجد حتى الآن مصل وقائي ضد هذا الفيروس .
كيف يتم تشخيص عدوى كورونا؟ يتم تأكيد الإصابة بفيروس كورونا عن طريق الفحص المعملي، و لكن في معظم الحالات لا يلجأ المصابين إلى هذا الفحص لأن في معظم الأحيان تسبب العدوى أعراض بسيطة، و كذلك هذا الفحص غير متوافر إلا في عدد قليل من المعامل. و تكون هذه الفحوصات المعملية عبارة عن: فصل الفيروس في مزرعة خلوية. تحديد الأجسام المضادة للفيروس. تقنية الـ (PCR) . و تكون مسحات الأنف و الحلق هي أفضل عينة لتحديد الفيروس، و من الممكن أيضاً اسخدام عينة دم للفحص.
ما هو علاج عدوى فيروس كورونا ؟
لا يوجد علاج محدد للأمراض التي يسببها فيروس كورونا، فمعظم المصابون بالعدوى يطيبون تلقائياً، و لكن في بعض الأحيان يتناول المريض بعض الأدوية لتخفيف الأعراض مثل: مسكنات الآلام. خافض للحرارة.
حمامات ساخنة لتخفيف احتقان الحلق والسعال. و على المريض أيضاً أن: يلزم الراحة بالمنزل. يتناول كميات وافية من السوائل. استشارة طبيب إذا زادت حدة الأعراض أو استمرت طويلاً. و يجب أن يحاول حماية الآخرين من العدوى عن طريق: تجنب الإختلاط بالآخرين. تغطية الأنف و الفم عند العطس أو السعال. تنظيف الأسطح و تطهيرها باستمرار .
فيروس كورونا الجديد: ما هو فيروس كورونا الجديد؟
هناك فيروس جديد من عائلة فيروسات كورونا تم اكتشافه في ابريل 2012 ، و هو نوع جديد لم يرى من قبل، و في معظم الأحيان يسبب أمراض خطيرة كما تحدث الوفاة في حوالي نصف عدد المصابين بالعدوى، و هذا النوع الجديد أطُلق عليه الآن ” متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ” Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)
ما هى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؟
هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي للإنسان نتيجة العدوى بفيروس كورونا الجديد، و سجلت أول إصابة بالسعودية في 2012 .
ما هي المناطق التي تنتشر فيها عدوى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؟ هناك 9 دول (حتى أبريل 2012) اعلنت وجود حالات إصابة بين الأفراد لديها و هم : فرنسا، ألمانيا ، إيطاليا ، قطر ، الأردن ، السعودية ، تونس ، الإمارات ، و المملكة المتحدة، و كل الحالات كان لها إتصال (سواء مباشر أو غير مباشر) بالشرق الأوسط
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