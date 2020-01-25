"التبت" المنطقة الصينية الوحيدة الخالية من "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت تقارير إعلامية رسمية بأن فيروس كورونا الجديد قد وصل إلى جميع المناطق في أنحاء الصين، باستثناء إقليم التبت، وذلك بعد تأكيد حالة إصابة بالفيروس في مقاطعة شنغهاي.

وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فإن القائمة، التي تضم 30 مقاطعة ومنطقة وبلدية، تمتد من بكين حتى مناطق صينية تتمتع بالحكم الذاتي، مثل شينجيانج ومنغوليا الداخلية.

كما أصيبت بالفيروس منطقتان إداريتان خاصتان في الصين، وهما ماكاو وهونج كونج، وفقط التبت النائية، وهي منطقة أخرى تتمتع بالحكم الذاتي في أقصى غرب الصين، تبدو غير مصابة بالفيروس.

وانتشر فيروس كورونا بالتزامن مع سفر مئات الملايين من المواطنين في أنحاء الصين وخارجها هذا الأسبوع للاحتفال بالعام القمري الجديد، وتشهد هذه العطلة أكبر عملية انتقال جماعي سنوي للسكان في الصين.

وارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة هوبي.