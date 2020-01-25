- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالسبت 2020/1/25 04:03 م بتوقيت أبوظبي
حالات الإصابة بالفيروس بلغت 1300 في الصين
أعلنت هيئة الوقاية التابعة للاتحاد الأوروبي، السبت، أنها لا تستبعد ظهور مزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا.
وكانت وزارة الصحة الفرنسية أكدت، الجمعة، اكتشاف حالة إصابة ثالثة بالفيروس، لتكون فرنسا بذلك أول بلد في الاتحاد الأوروبي تظهر بها حالات إصابة مؤكدة بهذا الفيروس.
وذكرت الهيئة الأوروبية التي يقع مقرها في مدينة سولانا السويدية: "من المرجح في هذا الوقت وجود المزيد من حالات الإصابة القادمة إلى أوروبا".
وأضافت أنه حتى على الرغم من أن هناك الكثير من الأمور غير المعلومة عن الفيروس، فلدى الدول الأوروبية الإمكانيات اللازمة لمنع تفشي المرض واحتوائه بعد اكتشافه.
وأوضحت الهيئة أن الإعلان عن أول حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في أوروبا لم يكن مفاجئاً، نظراً لأن المرض كان قد أُعْلِن عن اكتشافه بالفعل في دول خارج الصين.
ونوهت بأن تأكيد السلطات الفرنسية اكتشاف الحالات أثبت فاعلية عمل وسائل اكتشاف الفيروس.
وكانت الحالة الأولى للإصابة بالفيروس ظهرت في مدينة ووهان وسط الصين في مطلع العام الجاري، وأعلن التلفزيون الصيني الرسمي، السبت، أن حالة الوفيات جراء الإصابة بالمرض بلغت 41 حالة في الوقت الراهن، فيما وصلت حالات الإصابة إلى نحو 1300 حالة في الصين.
وكانت دول أخرى مثل اليابان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة وتايوان والولايات المتحدة وأخيراً أستراليا أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بزيادة الإصابات بـ"كورونا الصين" في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.