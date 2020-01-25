مغادرة 90 بينهم دبلوماسيون أمريكيون الصين جراء "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء، السبت، أن طائرة "بوينج 767" ستنقل، الأحد، 90 شخصا من مدينة ووهان الصينية، التي تشهد انتشارا واسعا لفيروس "كورونا"، إلى الولايات المتحدة.



وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة سوف تضم أيضا الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في القنصلية الأمريكية بووهان.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن شخص مطلع، أن الطائرة ستعيد دبلوماسيين من القنصلية الأمريكية وأيضا مواطنين أمريكيين وعائلاتهم.



وتابع أن واشنطن حصلت على موافقة على العملية من وزارة الخارجية الصينية ووكالات حكومية أخرى بعد مفاوضات في الأيام القليلة الماضية.

كانت السفارة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، إغلاق مقر القنصلية الأمريكية في ووهان، بشكل مؤقت، ومغادرة أعضائها وأسرهم بعد انتشار "كورونا"، الذي أودى بحياة عشرات الصينيين، وأصاب 1.300.