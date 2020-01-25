مصر تتحصن ضد "كورونا الصين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزارة الصحة المصرية اتخذت إجراءات وقائية لفحص القادمين من الصين للوقاية من أعراض فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية وتسبب في وفاة أكثر من 40 شخصا وإصابة 1300 آخرين.

10 إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة "كورونا الصين"، وهي رفع حالة تأهب قصوى بالمطارات، ومناظرة القادمين من مناطق المرض، والعزل الفوري للمشتبه بهم، وتزويد صالات الوصول بالمعدات الطبية اللازمة، والإبلاغ عن أي حالة مصابة على الطائرات، وتعميم منشور تعريفي بالمرض على جميع المنشآت الصحية، وتجهيز أقسام العزل بالمستشفيات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي.