أردوغان يخلف وعده ويكذب وزير خارجيته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تعهده في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة، الرئيس التركي رجب أردوغان يخلف وعده ويُرسل عسكريين إلى ليبيا لدعم وتدريب المليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

أردوغان أطلق تصريحاته الأخيرة من إسطنبول مكذباً وزير خارجيته تشاويش أوغلو الذي قال إن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار ساريا.



وتدعم أنقرة حكومة السراج التي تعتمد على المليشيات، وأبرمت معها مذكرتي تفاهم بخصوص ترسيم الحدود والتعاون العسكري، الأمر الذي أثار إدانات إقليمية ودولية، وأثار المخاوف من تدخل عسكري تركي يزيد الأوضاع سوءا في ليبيا

