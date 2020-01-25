شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشاعر من يفقد حيوانه الأليف .. أصحاب الحب غير المشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيوانك الأليف هو أفضل صديق لك، حيث يمكن أن يتعرف على شعورك وإحساسك بالحزن، ليعطي صاحبه الكثير من الحب والاهتمام، حيث تنبع أهمية الحيوانات الأليفة في حياة الناس من هذا الحب غيرالمشروط الذي يعطونا إياه، ولكن هل فكرت ما هى المشاعر التى قد تشعر بها عند وفاة حيوانك الأليف؟ وإلى أى مدى قد يصل الألم من الفراق .. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع healthylivingidea.

ووفقاً للموقع لن يدرك الأشخاص الذين لم يسبق لهم اقتناء حيوان أليف في حياتهم أبدًا كم هو مؤلم أن نقول وداعًا لحيواناتهم الأليفة بعد وفاتهم، وعليك أن تواجه حقيقة أنك لن تراه أبدًا مرة أخرى، حيث تشعر أنك فقدت شخصًا ما كان له أهمية كبيرة في حياتك.

وذكرالموقع أن هذا الألم الذي يشعر به الناس عندما يفقدون حيوانًا أليفًا، سواء كان قطة أو ببغاء أو كلبًا أو حيوانًا أليفًا آخر، يمثل صدمة وألمًا كبيرًا يصعب على الناس التعافي منه.

وبحث مجموعة من العلماء، في دراسة مدى أو قوة الألم الذي يشعر به الأشخاص الذين فقدوا حيواناتهم الأليفة.

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ما هو مدى الألم؟

في قسم علم النفس بجامعة نيومكسيكو، بدأت مجموعة من العلماء المسح من خلال مسح أصحاب الحيوانات الأليفة بعد موتها، وكانت الأسئلة تتعلق بشكل رئيسي بما يشعر به أصحابها، وقال المبحوثون إنها "تجربة مؤلمة.. هذا الألم والخسارة الهائلة التي لا يمكن وصفها بالكلمات."

وفي دراسة متعمقة أجرتها مجموعة من علماء هاواي، وجدوا أن الألم الذي يتم الشعور به بعد فقد حيوان أليف يستمر لفترة أطول بكثير من الألم الذي يشعر به عندما يموت أحد الأشخاص بحياتنا.

وكما ذكرأصحاب الحيوانات الأليفة " لا شك أن الألم كبير في كلتا الحالتين، ولكن فقدان حيوان أليف يكون مؤلمًا بشكل خاص والشعور نفسه عند فقدان شخص يريد أن يقضي حياته بأكملها معنا، شخص يفهمنا تمامًا ولا يؤذينا بل بالعكس يحاول إسعادنا".