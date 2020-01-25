شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء صحة في أمريكا يتنبأون: كورونا سيقتل 65 مليون شخص خلال عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء صحة أميركيون كبار أن فيروس كورونا قد يقتل 65 مليون شخص في عام ونصف في حالة تقشعر لها الأبدان من قوة هذا المرض الخطير الذى ظهر فى الصين منذ أيام قليلة وحصد أرواح العشرات وأصاب المئات وبدأ فى الانتشار والتفشى بعدد كبير من الدول بالعالم.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية قام العلماء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي بالتنبؤ بأن يقتل فيروس كورونا عشرات الملايين من البشر في تحذير تقشعر له الأبدان قبل ثلاثة أشهر من اندلاع المرض المميت في الصين ، يأتى ذلك بعد ان قام العلماء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي بنموذج وبائي افتراضي على جهاز كمبيوتر كجزء من الأبحاث في أكتوبر الماضي، وتوقعت المحاكاة أن يتم القضاء على 65 مليون شخص من كل ركن من أركان العالم خلال 18 شهرًا فقط.

وحتى الآن ، تسبب المرض شديد العدوى الذي يجتاح الصين في مقتل 41 شخصًا وإصابة أكثر من 1200 لكن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي الآلاف، وقال الدكتور إريك تونر ، وهو باحث كبير في جونز هوبكنز ، إنه لم يصدم بالصدمة عندما ظهرت أنباء عن انتشار فيروس كورونا في ووهان في أواخر ديسمبر.

واكد الخبراء أن الانطباع الأول هو أن هذا الفيروس الجديد أكثر اعتدالا بكثير من السارس لذلك هذا مطمئن، من ناحية أخرى ، قد يكون أكثر قابلية للانتقال من السارس .

وفيروسات كورونا هي التهابات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد، أحدها كان مسؤولًا أيضًا عن تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000.

اقترح المحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أنه بعد ستة أشهر، ستصاب كل دولة في العالم تقريباً بحالات فيروس كورونا، في هذه الفترة، يمكن أن يموت 65 مليون شخص لا يعتبر تفشي المرض في ووهان وباءً ، لكن تم الإبلاغ عن الفيروس في 10 دول مختلفة.

الحالات المؤكدة هي الولايات المتحدة وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام وسنغافورة وهونج كونج وماكاو ونيبال، وتخيلت محاكاة الدكتور تونر فيروسًا خياليًا يسمى CAPS - وهو وباء نشأ في مزارع الخنازير في البرازيل في السيناريو الافتراضي، بدأ تفشي النمذجة على جهاز الكمبيوتر الخاص به صغيرًا ، حيث أصيب المزارعون بالحمى أو أعراض شبيهة بالالتهاب الرئوي، ثم امتدت إلى مجتمعات مزدحمة ومثقلة بالفقر في أمريكا الجنوبية.

تم تعليق الرحلات الجوية وتم تخفيض حجوزات السفر إلى النصف بعد ستة أشهر ، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم وبعد عام قتل 65 مليون شخص.

ما هو هذا الفيروس؟

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تم التعرف على الفيروس كنوع جديد من فيروس كورونا، فيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من مسببات الأمراض ، ومعظمها يسبب التهابات الجهاز التنفسي الخفيفة مثل نزلات البرد.

لكن فيروسات كورونا يمكن أن تكون مميتة، السارس ، أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ، ناجم عن فيروس كورونا وقتل مئات الأشخاص في الصين وهونج كونج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

هل كورونا يمكن أن تقتل؟

نعم. وقد توفي حتى الآن 41 شخصًا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ما هي الاعراض؟

عادة ما تكون أعراضه عبارة عن حمى وسعال وصعوبة في التنفس، لكن بعض المرضى أصيبوا بالتهاب رئوي، وهوعدوى قد تهدد الحياة وتتسبب في التهاب الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين. قد يحمل الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا الجديد أعراضًا خفيفة فقط ، مثل التهاب الحلق. قد يفترض الخبراء أنهم مصابون بنزلة برد ولا يطلبون رعاية طبية ، كما يخشى الخبراء.

كيف يتم اكتشافه؟

أصدر العلماء في الصين التسلسل الجيني للفيروس إلى بقية العالم لتمكين البلدان الأخرى من تشخيص الحالات الجديدة المحتملة بسرعة. وهذا يساعد الدول الأخرى على الاستجابة السريعة لتفشي الأمراض.

لاحتواء الفيروس ، تكتشف المطارات الأشخاص المصابين بفحص درجات الحرارة. ولكن كما هو الحال مع كل فيروس ، فإنه يحتوي على فترة حضانة ، بمعنى أن اكتشافه غير ممكن دائمًا لأن الأعراض لم تظهر بعد.

كيف بدأ فيروس كورونا ؟

الحالات الأولى التي تم تحديدها كانت بين أشخاص مرتبطين بسوق Huanan Seafood Wholesale Market في ووهان، ومنذ ذلك الحين تم تحديد الحالات في أماكن أخرى والتي كان من الممكن أن تنتشر عن طريق انتقال العدوى من إنسان لآخر.

ما الذي تفعله البلدان لمنع انتشار المرض؟

كثفت دول آسيا من مراقبة المطار، وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وهونج كونج وإندونيسيا وماليزيا والفلبين.

تقوم أستراليا والولايات المتحدة أيضًا بفحص المرضى لمعرفة درجة حرارة عالية، وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستقوم بفحص المسافرين العائدين من ووهان.

هل هو مماثل لأي مرض ظهر من قبل؟

قارن الخبراء ذلك مع ظهور مرض الالتهاب الرئوى الحاد (السارس) فى عام 2003، بدأ الوباء في جنوب الصين وقتل أكثر من 700 شخص في البرالرئيسي للصين وهونج كونج وأماكن أخرى.