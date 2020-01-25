شكرا لقرائتكم خبر عن علامات خفية تدل على إصابتك بمرض السكر من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل عام، لا يأتي مرض السكري من النوع 2 بأعراض واضحة، ولكن ستكون هناك بعض العلامات الخفية التى قد يظهرها بأن مستويات السكر في الدم مرتفعة، ومرض السكري من النوع 2 هو حالة تأتي مع أعراض صامتة، لذلك ، حتى وقت طويل بعد ارتفاع مستويات السكر في الدم ، قد لا تعرف ببساطة أنك تعيش مع هذا العرض.

بصرف النظر عن الأعراض البارزة لمرض السكر مثل، العطش المفرط، والرغبة المتكررة غير المعتادة في التبول، هناك طرق أخرى يخبرك بها جسمك أحيانًا بأنك مصاب بالسكري من النوع الثاني.

في الآونة الأخيرة، تمكن العلماء من اكتشاف مظهر غريب لمستويات السكر المرتفعة في الدم: وهو صعوبة تحريك أصابعك، المعروف طبياً باسم التهاب غمد الوتر المرن، وهى حالة مؤلمة لا تستطيع فيها ثني أصابعك أو تمديدها لأنهم مقفلون، و يحدث هذا بسبب زيادة نمو الأنسجة في الغشاء الواقي للعضلات المثنية، هذه العضلات هي التى تعطي أصابعك المرونة.

يحدث تشنج الأصابع بسبب النمو الزائد للأنسجة في غمد الأوتار للعضلات المثنية، وهي العضلات التي عادة ما تسمح للأصابع بالانحناء، ويتوقع الخبراء أنه عندما يعاني الشخص من داء السكري من النوع 2 لفترة طويلة، تتطور رابطة لا رجعة فيها بين الجلوكوز والبروتين في الأنسجة، مما يؤدي في النهاية إلى تلفها.

ووفقا لبحث نشر فى مجلة " BMJ Open Diabetes Research & Care"، هناك العديد من الطرق التي يخبرك بها جسمك أنك تعاني من مرض السكري من النوع 2.

عدوى اللثة

هذا يمكن أن يكون علامة مبكرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم، فارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري وما قبل السكري بين الأشخاص المصابين بأمراض اللثة مرتبط بصورة كبيرة ببعضهما البعض.

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ضعف البصر

إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية، فقد تكون هذه إشارة إلى أن مستويات السكر في الدم مرتفعة، و داء السكري من النوع 2 ، إذا لم يتم تشخيصه بسبب ضيق فى الأوعية الدموية ، بما في ذلك تلك الموجودة في العينين.

الإفراط في تناول الطعام

بسبب الإدارة غير الفعالة لمستويات السكر في الدم والأنسولين، يشعر الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 بالجوع المستمر، ولا يشعرون بالشبع بعد أي وجبة.

تلون الجلد

يتميز السكري من النوع 2 بنقص حساسية الأنسولين في الجسم، وهذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغير لون الجلد في مؤخرة رقبتك، لذا احترس من هذا العرض، ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى الكامنة وراء لون الجلد: أكياس المبيض ، والاضطرابات الهرمونية ، أو حتى السرطان.

الإحساس بالخدر

ارتفاع مستويات السكر في الدم تؤدي إلى تلف في أعصابك، ومع ذلك ، فإن الأعراض ليست ملحوظة في البداية، لذلك ، احترس من الإحساس بالوخز أو الإحساس المتكرر في يديك وقدميك، فهى طريقة جسمك لإخبارك بأن أعصابك ليست على ما يرام.