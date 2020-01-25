شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة مش بس بالنهار.. تعرف على فوائد الجرى ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة الرياضة ليست مقتصرة على أوقات النهار فقط، ولكن بعض الرياضيين يفضلون الركض الليلي، قد يكون هذا بسبب ضيق جدول الصباح، أو عادات الأكل، أو تفضيل الطاقة في الهواء مع اقتراب نهاية اليوم، وممارسة الرياضة ليلا لها العديد من الفوائد الصحية.

ووفقا لموقع healthline تعرف على فوائد ونصائح الرياضة ليلا:

1. يشجع الخيارات الصحية

قد يساعدك الجري في الليل على تناول طعام أكثر صحة طوال اليوم ، مع العلم أن كل ما تأكله ، خاصة في الساعات التي سبقت الركض ، سوف يحتاج إلى هضم.

2. تناول الطعام خلال اليوم

تعمل الرياضة خلال فترات الليل على توفير متسع من الوقت لتناول الطعام وهضمه قبل الركض، هذا مثالي للأشخاص الذين لا يستمتعون بالركض على معدة فارغة في الصباح ، ومع ذلك يجدون صعوبة في الركض بعد الأكل مباشرة.

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3. السماح بمزيد من الوقت طول النهار

إذا كان لديك جدول أعمال مزدحم في الصباح، تعد الرياضة ليلا مثالية إذا كان الشخص مشغولاً خلال اليوم، قد تسمح بصباح أكثر استرخاء.

4. النوم بشكل أفضل

تساعد ممارسة الجرى ليلا نوم أكثر عمقًا ونوعية، قد تجد أنه من الأسهل أن تغفو وتنام أعمق.

5. تخفيف التوتر من اليوم

يمنح الركض فرصة للتخلص من أي توتر أو إحباط طوال اليوم، فالجري يخفض ضغط الدم ويخفف من حدة التوتر ويعزز الشعور بالهدوء.