شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على "فنجان قهوة" صحى يحميك من الأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القهوة تعد من أبرز وأهم المشروبات التي يسعي الكثيرون لتناولها يوميا، فعند الاستيقاظ من النوم يقوم عشاق القهوة بتناول هذا الفنجان صباحا، ومما لاشك فيه أن البعض يحتاج إلي تناول الفيتامينات للحفاظ علي الصحة العامة، ولذا يمكنك تناول فنجان قهوة غني بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "the healthy".

أوضح التقرير، أنه يجب إضافة الفيتامينات ومضادات الأكسدة وفوائد مغذية على فنجان القهوة الخاص بك، فهناك بعض الإضافات التي تجعلك تتناول فنجان القهوة صحيا ومفيدا وغنيا بالعناصر التي يحتاجها الجسم، وأيضا يساهم في الحصول على مزاج جيد وصحة جنسية جيدة، ومن هذه الإضافات التالي:

-قم برش القرفة على فناجان القهوة..

رشة واحدة من القرفة علي فنجان القهوة الخاص بك يحافظ على صحة القلب والعقل ، فهي غنية بمضادات الأكسدة، وهذا يساعد في التقليل من فرص التعرض أيضا للإصابة بمرض السرطان، وتقوي مناعتك جيدا.

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-ضع الزنجبيل الجاف على القهوة..

رشة واحدة من الزنجبيل علي فنجان القهوة تحافظ علي صحة العضلات، فالزنجبيل يحتوي على مضادات الأكسدة القوية والمركبات المضادة للالتهابات، وهذا يجعله يقلل ألم العضلات ويقوم بتقليل نسب الكوليسترول ويساعد في الهضم.

-رشة من الكركم..

إذا كنت ترغب في هضم جيد وصحة الجهاز الهضمي تكون أفضل فعليك وضع رشة من الكركم علي فنجان قهوتك يوميا، فهي تساهم في التخلص من السموم في الجسم، وأتحافظ علي صحة الكبد، وتقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب.

-نبات الماكا..

نبات الماكا يحافظ بشكل كبير في حصول الجسم علي توازن الهرمونات، وتعزيز الخصوبة لدي الرجل والمرأة، ولذا إذا كنت من عشاق القهوة يمكنك أخذ هذه العشبة ووضعها مع القهوة وتناول الفنجان يوميا.