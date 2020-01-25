شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الاضطراب العاطفى الموسمى وكيف تتخلص منه فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيرات الطقس ممتعة دائمًا وقد توفر متعة غريبة للناس، ولكن بعض الأشخاص الآخرين قد لا يحبون التغييرات في الطقس لأنهم يشعرون بالانزعاج بين هذه التغييرات، ويسميها البعض "التقلبات المزاجية" ، وقد يربطها البعض بذكريات سيئة (قد تكون حدثت في الماضي)، ولكن لا يوجد شيء مثل ذلك، وهذا الاضطراب يطلق عليه "الاضطراب العاطفي الموسمي".



أسباب الاضطراب العاطفي الموسمي أسباب الاضطراب العاطفي الموسمي ١. نقص السيروتونين في الجسم ١. نقص السيروتونين في الجسم

أحد الأسباب الرئيسية للاضطراب العاطفي الموسمي في موسم تغير الطقس وفقا لتقرير موقع "Cleveland Clinic" هو انخفاض ضوء الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين في الجسم، السيروتونين هو الهرمون الرئيسي الذي يؤثر على مزاجنا وأنماط الشهية والنوم.



٢. الميلاتونين يزيد الحزن ٢. الميلاتونين يزيد الحزن

الميلاتونين ، وهو أكبر سبب للنوم والاكتئاب ، يزداد خلال تغير الطقس.، وفي مثل هذه الحالة ، يبدأ الناس في الشعور بالوحدة والاكتئاب المفاجئ.



٣. نقص فيتامين D ٣. نقص فيتامين D Advertisements

يمكن أن يسبب نقص فيتامين د أو انخفاض التعرض للشمس خارج المنزل إلى الاكتئاب الشديد، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعاسة. لهذا ، يجب عليك الخروج وأخذ أشعة الشمس والحفاظ على ترتيبات الإضاءة المناسبة في الغرفة.



٤. تغير أنماط ليلا ونهارا ٤. تغير أنماط ليلا ونهارا

غالبًا ما يكون الأشخاص غير قادرين على موازنة التغير المناخي الذي يحدث بين النهار والليل. بسبب الاضطرابات في التوازن ، فإنه يؤثر على أذهاننا ونصبح سريعي الغضب، في مثل هذه الحالة ، من المهم تغيير روتينك.



أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي

تغيرات في المزاج

الشعور بالاكتئاب

التهيج والخمول

شعور أكثر بالنعاس والتعب

فقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية

طرق للتخلص من الاضطراب العاطفي الموسمي