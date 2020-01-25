بهذه الطريقة تصبح البطاطا المقلية طبقاً صحياً

السبت 25 يناير 2020

يعلم الجميع أن البطاطا المقلية لا تحتوي على أي مكونات غذائية مفيدة. ومن المعروف أنها غنية بالدهون الضارة وأن الإكثار من تناولها قد يسبب زيادة الوزن ويهدد الصحة.



ورغم ذلك، لا يمكن الكثير من الأشخاص التخلي عن هذا الطبق الذي يتميز بطعمه اللذيذ، فإذا كان أفراد عائلتك من هؤلاء ندعوك إلى أن تتعملي تحضير البطاطا المقلية بطريقة صحية.

ولهذا تحتاجين إلى عدد كاف من حبات البطاطا، ملعقة وسط من الفلفل، أعشاب مجففة من اختيارك، القليل من الملح.

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وبعد توفير المكونات، قشري حبات البطاطا واغسليها جيداً ثم قطعي كلاً منها على شكل شرحات رفيعة.

جففيها بواسطة الورق الماص للرطوبة. في هذه الأثناء قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 335 مئوية.

ضعي شرحات البطاطا في وعاء واخلطيها مع الفلفل والأعشاب والملح. وبعد ذلك ضعيها على ورق الخبز على صينية الفرن واتركيها داخله لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة. لكن انتبهي إلى ضرورة تقليبها كي لا تحترق.

وبهذه الطريقة تحصلين على بطاطا مقرمشة بنكهة لذيذة. والأهم أنها خالية من الدهون الضارة التي تلحق الضرر بصحتك وصحتك عائلتك.