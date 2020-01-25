إرشادات صينية جديدة لمواجهة تفشي "كورونا"

أصدر مجلس الدولة الصيني، السبت، إرشادات جديدة خاصة بالسفر من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، تشمل وضع أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم في نقاط العبور الرئيسية.

ودعا المجلس، الذي يمثل أعلى سلطة إدارة في البلاد، إلى تعزيز إجراءات الصحة العامة على متن القطارات والطائرات، حيث يسافر الملايين خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال ببداية العام القمري الجديد.

وطالب مجلس الدولة باتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، مثل عمليات التعقيم وتحسين التهوية في المنشآت العامة.

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وكانت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني، سون تشون لان، قد شددت، الجمعة على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الوقاية من الفيروس، لضمان تحقيق النصر في المعركة ضد هذا المرض المعدي.

وطالبت سون باتخاذ تدابير متكاملة والتوزيع العلمي للأطقم الطبية لتعزيز إجراءات العلاج، مضيفة أنه يتعين تكثيف العمل على تطوير دواء فعال ودراسة الفيروس.

ودعت أيضا إلى بذل جهود أكبر لضمان إمدادات الدواء والمواد المطهرة ومعدات الوقاية والعلاج، مطالبة بتحقيق الشفافية في التقارير الخاصة بالمرض.

وبحسب قناة "سي جي تي إن" الصينية، خصصت السلطات 14 ألفا من أطقم الملابس الوقائية والقفازات لمدينة ووهان فقط، وهي مدينة تقع وسط الصين وقد شهدت ظهور أول حالة إصابة بالفيروس الجديد الشهر الماضي.