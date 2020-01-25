"كورونا" يجبر هونج كونج على إيقاف الزيارات الرسمية للصين

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رويترزالسبت 2020/1/25 02:13 م بتوقيت أبوظبي
الصين تفرض إجراءات للكشف عن "كورونا"
أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، السبت، حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا" الجديد، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين المدينة والبر الرئيسي الصيني.
وقالت لام إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسي وكذلك احتفالات السنة القمرية الجديدة على الفور.
وستظل المدارس التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة مغلقة حتى 17 فبراير/شباط، في حين سيتم وقف رحلات الطيران من وإلى مدينة ووهان الصينية ورحلات القطارات السريعة منها وإليها.
وارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة هوبي.
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