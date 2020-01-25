ظهور أول إصابة بـ"كورونا" الجديد في نيبال

أعلنت وزارة الصحة في نيبال عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد لشخص كان يدرس في مدينة ووهان الصينية.

وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو، كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

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وقال ماهيندرا كومار شريستا، المتحدث باسم الوزارة، فى تصريح لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، السبت، إن المصاب هو رجل نيبالي لديه "31 عاما" كان يدرس في مدينة "ووهان" الصينية للحصول على درجة الدكتوراه، مضيفا أن الطالب عاد إلى نيبال في وقت سابق من هذا الشهر ودخل أحد مستشفيات العاصمة كاتماندو في 13 من يناير/كانون الثاني الجاري إثر إصابته بحمى ومشكلات في التنفس.

وبعد تحسن حالته، تم السماح له بمغادرة المستشفى في الـ17 من يناير/كانون الثاني الجارى، إلا أن العينات التي أخذت منه وتم إرسالها إلى المعمل التابع لمنظمة الصحة العالمية في هونج كونج، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار شريستا إلى أن "المصاب تحت المراقبة، وأنه يتم تحديد جميع الأشخاص الذين تواصلوا معه عن قرب منذ عودته إلى نيبال وإجراء الفحوصات لهم".

وأعلنت الصين أن 41 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما أُصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في العالم بتدقيق الفحص في المطارات والمنافذ في الدول لمنع انتقال الفيروس إليها.