مدينة صينية تطلب المساعدة لمواجهة "كورونا"

قال مسؤول في إقليم هوبي الصيني، السبت، إن وباء فيروس "كورونا" الجديد في الصين ما زال حادا، وإن الإمدادات الطبية شحيحة للغاية في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس أول مرة.

وارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة هوبي.

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وناشد المسؤول المتبرعين المحليين والدوليين تقديم إمدادات طبية لمدينة ووهان مثل الكمامات والملابس الواقية.

وقال إن إقليم هوبي تلقى حتى، الجمعة، تبرعات من الجمهور زادت على 1.2 مليون كمامة و30 مليون يوان (4.35 مليون دولار).

ونقلت صحيفة "الشعب" الصينية عن حكومة مدينة ووهان قولها إنها ستمنع سير المركبات غير الضرورية في وسط المدينة اعتبارا من الأحد لاحتواء الوباء، الذي ظهر في ووهان في 2019.