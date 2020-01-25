اليابان تسجل حالة الإصابة الثالثة بـ"كورونا الصين"

أكدت وزارة الصحة اليابانية، السبت، ظهور حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت الوزارة أن الحالة لامرأة في الثلاثينيات من العمر تعيش في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس، ووصلت إلى اليابان يوم 18 يناير/كانون الثاني.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين إلى 41، السبت، بعد أن كان 26 الجمعة، فيما أصيب أكثر من 1300 شخص بالفيروس على مستوى العالم.