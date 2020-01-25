الصين تفرض إجراءات للكشف عن "كورونا" بوسائل النقل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا" الجديد بالقطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فوراً" إلى مركز صحي.

وجاء الإعلان بينما أغلقت السلطات 5 مدن جديدة تضم 56 مليون نسمة، السبت، في محاولة لاحتواء المرض.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الصين إلى 41 شخصا، وقال التلفزيون المركزي الصيني إن هناك 1287 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 30 إقليما صينيا حتى السبت، ومن بين هذه الحالات، تم اكتشاف 500 حالة إصابة في مدينة ووهان بوسط الصين، وفقا للسلطات الصحية بإقليم هوبي.

وأوضحت السلطات أن من بين الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر إصابتهم بالفيروس، 39 كانوا في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، والتي شهدت بدء تفشي الفيروس، وتوفي الشخصان الآخران في إقليمي هيبي وهيلونجيانج.