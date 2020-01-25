خمسينية روسية تحصد لقب "أجمل جدة في أوروبا" وتتفوق على 30 امرأة

حصدت، يكاترينا إيجينا، البالغة من العمر 50 سنة، والتي تعيش في مدينة ريازان الروسية، لقب "أجمل جدة في أوروبا" بعد أن شاركت في مسابقة الجمال الدولية التي أقيمت في بلغاريا، ونشر حساب "mrs_world_russia" على موقع "انستغرام صور الجدة، وأعلن أنها ربحت المسابقة التي شاركت فيها 30 امرأة تبدأ أعمارهم من 40 سنة فما فوق.

وأضاف الحساب أن من بين المشاركات جدات من الفلبين وسنغافورة وكوريا والهند وأوكرانيا وإستونيا ودول أخرى، وكان يجب على المتسابقات الظهور في الزي التقليدي للبلد الذي قدمن منه، بالإضافة إلى تقديم فقرات إبداعية، وارتداء فستان سهرة.

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