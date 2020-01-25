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ابتكار علمي سيغير حياة مرضى السكر

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 يناير 2020

توصل علماء إلى كيفية إخفاء جرعة داخل حبة صغيرة للغاية، لضخ أدوية مثل الإنسولين، من داخل المعدة. بحسب أسوتشيدبرس.

 

وتم استلهام فكرة الأداة التي هي بحجم حبة البازلاء من شكل صدفة السلحفاة، وهي قادرة على دخول المعدة والتدحرج إلى موقع معين، وبعد ذلك تضخ الحبة مواد مثل الإنسولين المجفف في جدار المعدة.

 

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يشار إلى أن العديد من الأدوية لا تستطيع مقاومة نظام الجهاز الهضمي القاسي.

 

وقال الباحثون بقيادة معهد ماستشوستس للتكنولوجيا إنهم تجاوزوا هذه المشكلة. وذكروا الخميس أنه عند اختبارها على الخنازير، خفضت الحبة القابلة للامتصاص سكر الدم إلى مستويات مماثلة للجرعات التقليدية.

 

هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل التجارب البشرية، في الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس" (العلوم).

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