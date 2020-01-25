ما هو أفضل مشروب لتعاطي الدواء؟

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السبت 25 يناير 2020 حذر الصيدلاني الألماني نيلس كليمبت من تعاطي الأدوية بواسطة الحليب أو عصير الغريب فروت، لأن الكالسيوم قد يؤثر سلباً على مفعول الدواء.

Advertisements وأضاف كليمبت أنه لا يجوز أيضاً تعاطي أدوية "بيسفوسفونات" لمعالجة هشاشة العظام بواسطة الحليب، مشيراً إلى أن عصير الغريب فروت يتسبب في زيادة مفعول الأدوية الخافضة للكوليسترول. وأكد الصيدلاني الألماني أن ماء الصنبور هو أفضل مشروب لتعاطي الأدوية.

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