شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة تغني عن حقن الأنسولين والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 تمكن باحثون أمريكيون من ابتكار كبسولة دوائية يمكن أن تغني عن استخدام حقن الأنسولين المؤلمة التي يعتمد عليها المرضى للتحكم في سكر الدم.

Advertisements وتحتوي الكبسولة وفقاً لـ «ديلي ميل» على إبرة دقيقة مصنوعة بشكل كامل تقريباً من الأنسولين المجفف بالتجميد، وزنبرك، ويتم تثبيتهما في مكانهما بواسطة قرص من السكر. وبمجرد أن تصل الكبسولة إلى المعدة، يذيب الماء قرص السكر، فينطلق الزنبرك، ويدفع بالأنسولين لحقن المعدة.

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