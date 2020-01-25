خريطة تفاعلية أمريكية ترصد مناطق تفشي "كورونا الصين"

نشرت جامعة جون هوبكنز الأمريكية خريطة تفاعلية توضح أماكن الإصابات بفيروس كورونا الصين الجديد، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وأوضح موقع الجامعة أن الخريطة عبارة عن لوحة معلومات تتبع الحالات المبلغ عنها يوميا، وهي تستند إلى بيانات من منظمة الصحة العالمية ولجنة الصحة الوطنية في الصين والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وغيرها من المصادر؛ لتوضيح انتشار الفيروس سواء في الصين أو غيرها من الدول.

وقد أثار الفيروس الجديد المنتمي لعائلة "كورونا" مخاوف العالم بعدما تفشيه في دول عدة، وتسجيل عدة حالات إصابة ووفيات، منها 41 حالة وفاة وإصابة 1300 في الصين وحدها.

ومع تزايد تشخيص حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، اعتمدت وزارات الحكومة الصينية واحدة تلو الأخرى، سياسات خاصة للتعامل مع الوضع الجديد.





وأعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، الجمعة، على مدونتها الرسمية، أنها رتبت بالفعل 10 آلاف مجموعة من الملابس الواقية، بالإضافة إلى 50 ألف مجموعة من القفازات التي سيتم نقلها إلى ووهان، حسب موقع "تشاينا ديلي"، وقالت إنها تعمل على حشد جميع الوكالات الخاضعة لإدارتها، وإن الشركات ذات الصلة ستستأنف الإنتاج.

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كما أكدت وزارة النقل الصينية، الجمعة، أن مركبات ومواقع النقل العام، بما في ذلك السيارات والقطارات والمحطات والموانئ، يجب أن تظل جيدة التهوية ومعقمة، وأنه يتعين على جميع الركاب اجتياز اختبارات درجة حرارة الجسم.





من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

وقال طارق جاسرفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية بجنيف: "التركيز لا ينصب بشدة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع".





كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد قالت إن الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية انتقل خلال الأيام الماضية إلى دول اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وأستراليا؛ ليدفع منظمة الصحة العالمية للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، لبحث أسباب تفشي المرض.

وذكرت الصحيفة البريطانية، خلال تقريرها الذي نشرته الثلاثاء، أن الفيروس ينتمي لعائلة كورونا لكن لم تتم مواجهته من قبل، مشيرة إلى أنه كما غيره من فيروسات كورونا ينتقل من الحيوانات أو على الأرجح المأكولات البحرية.

وأطلق موقع جامعة جون هوبكنز الأمريكية خريطته العالمية، الأربعاء، لتتضمن إحصائيات بشأن حالات الوفيات والإصابة المؤكدة بالفيروس.