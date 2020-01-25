باكستان تشخص أول حالة إصابة بـ"كورونا الصين"

أعلنت باكستان، السبت، تشخيص أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"الجديد، وقالت مصادر لقناة "لإيه أر واي نيوز " إنه سيتم إرسال عينات الحالات التي يشتبه في إصابتها بالفيروس إلى معامل دولية من أجل تحليلها.

وأضافت القناة أن المريض سافر إلى مدينة مولتان عقب وصوله إلى كراتشي من الصين في 21 يناير/كانون الثاني.

وكان كبير مستشاري وزارة الصحة في باكستان، زافار ميرزا، قال، في وقت سابق، إن بلاده تفتقر إلى القدرات لاكتشاف الفيروس.

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كانت أستراليا أعلنت، السبت، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا على أراضيها في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، بعد ساعات من إعلان فرنسا تسجيل 3 حالات مؤكدة.



وقالت جيني ميكاكوس، وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا، للصحفيين: إن المريض وهو صيني في الخمسينيات من العمر وصل من الصين في 19 يناير/كانون الثاني على متن طائرة قادمة من قوانجتشو.

وأضافت: "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق، المريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق، قال طارق جاسرفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية بجنيف: "التركيز لا ينصب بشدة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع".

وكثفت الصين خلال الساعات الأخيرة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص الجمعة بينما أُلغيت احتفالات كانت مقرّرة السبت لمناسبة السنة القمريّة الجديدة وأُغلِقت مواقع شعبيّة تلقى إقبالاً.

