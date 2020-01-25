الصين تستدعي الجيش لمواجهة "كورونا"

أعلن التلفزيون الصيني، أن الحكومة استدعت وحدات من الجيش لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد الذي انتشر مؤخرا وأسفر عن وفاة 41 شخصًا في الصين وإصابة 1300 آخرين.

وأضاف التلفزيون أنه تم إرسال فريق من 40 طبيبا عسكريا إلى مدينة ووهان، الذي بدأ منها انتشار الفيروس.

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وأوضح أن المجلس العسكري المركزي الصيني أمر قسم الإمداد الأساسي بإشراك الطواقم الطبية العسكرية في جهود منع انتشار النوع الجديد من الفيروس.

وذكر أن 40 طبيبا عسكريا بدأوا العمل في وحدة العناية المركزية التابعة لمستشفى الأمراض الرئوية في ووهان.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/كانون الأول، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد

واكتشف لاحقا الخبراء أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس "كورونا"، وقررت منظمة الصحة العالمية، في إعلان منها مساء الخميس الماضي، أن هذا التفشي يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم في هذه المرحلة.

