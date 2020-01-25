تحذيرات من مواد مسرطنة في أدوية ضغط الدم

السبت 25 يناير 2020

صدرت تحذيرات لآلاف مرضى القلب، تدعوهم إلى فحص أدويتهم بسبب مخاوف من احتوائها على مواد كيميائية تسبب السرطان.



وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في بريطانيا، إن هناك مخاوف من وجود عقار يمكن أن يحتوي على مواد كيميائية تسبب السرطان، وطالبت الصيدليات في جميع أنحاء البلاد باسترجاع جميع أدوية "irbesartan"، وهو الطلب الثالث من نوعه منذ بداية العام، بحسب " ذي صن".

وأشارت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إلى أنه لا يجب التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، نظرا لأن ذلك قد يعرض الحياة للخطر.

وشددت الوكالة على أنه لا وجود لأي دليل حتى الآن على أن الدواء سبب أذى فعليا للمرضى.

وقال الدكتور سام أتكينسون، مدير قسم التحقيق والإنفاذ والمعايير في وزارة حقوق الإنسان: "سلامة المرضى هي أهم أولوياتنا، وسنتخذ أي خطوات ضرورية لحماية الصحة العامة".

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وأضاف قائلا: "يشير تذكير اليوم إلى ضرورة استرجاع أدوية Irbesartan، ونحن مستمرون في التحقيق في التلوث المحتمل للأدوية المحتوية على مضادات مستقبلات الأنجيوتينسين أو كما تعرف بالسارتان، وهي فئة من الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وفشل القلب".

وتتبع هذه التحذيرات تقارير سابقة، أدت إلى استدعاء أدوية القلب "Dexcel" و"Actavis" في يوليو الماضي، و"Mylan" و"Teva" في نوفمبر، والتي تحتوي على المادة الكيميائية نفسها.

وتمت استعادة هذه الأدوية في جميع أنحاء أوروبا، عقب إجراء تحقيق عاجل على الأدوية التي تحتوي على السارتان و الفالسارتان، التي تم إنتاجها في الصين.

ويخشى الخبراء من أن هذه الأدوية التي تم استدعاؤها قد تحتوي على "N-nitrosodimethylamine" و"N-nitrosodiethylamine"، التي يمكن أن تكون مسرطنة، وموجودة في الأدوية نتيجة لتغييرات في عمليات التصنيع.

وتعمل وكالة الأدوية الأوروبية وغيرها من منظمات الاتحاد الأوروبي معا للتحقيق في مدى انتشار هذه المشكلة، وتأثيرها المحتمل على المرضى.