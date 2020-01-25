"كورونا" يغلق دور سينما شنغهاي خلال عطلة السنة القمرية

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رويترزالسبت 2020/1/25 10:10 ص بتوقيت أبوظبي
الفيروس يشهد انتشارا داخل الصين وخارجها
أغلقت مدينة شنغهاي الصينية كل دور السينما خلال عطلات السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني، بحسب صحيفة "ليبريشن" الإلكترونية.
وأدى تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين إلى تأجيل عرض 7 أفلام صينية كان من المقرر عرضها لأول مرة خلال عطلات السنة القمرية في البلاد التي تعد عادة أفضل أسبوع خلال العام في إيرادات السينما بالصين.
وأكدت الصين 1287 حالة إصابة ووفاة 41 شخصا بالفيروس الذي بدأ أصلا في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين وانتقل لمدن صينية من بينها بكين وشنغهاي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان.
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