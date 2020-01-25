ماليزيا تعلن 3 إصابات بـ"كورونا" والصين تعزل 43 مليون شخص

مطار كوالالمبور الدولي والإجراءات الصحية - أ.ف.ب

أعلنت ماليزيا، السبت، عن أول 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد إن المصابين لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.



وقالت هيئة مطارات ماليزيا في بيان منفصل إنها عززت فحص كل المسافرين وأطقم الطائرات القادمين من الصين في المطارات الرئيسية عبر البلاد للحد من احتمال انتشار الفيروس.

ويواصل "كورونا" القاتل انتشاره، ففي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت أستراليا، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس على أراضيها في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، بعد ساعات من إعلان فرنسا تسجيل 3 حالات مؤكدة.



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كما تضاعفت الحصيلة الرسميّة لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر/كانون الأول في سوق بمدينة ووهان الصينية، مع تأكيد وفاة 41 شخصا في الصين بين نحو 1300 مصاب بالفيروس داخل البلاد.

وفي محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، عزلت الصين 12 مدينة و43 مليون شخص حيث أوقفت عمل وسائل النقل العام وعلقت التجمعات العامة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين، وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو، كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.