خسارة الوزن في 7 ايام باتباع رجيم التوت السريع

من الممكن خسارة الوزن بطرق مختلفة اهمها اتباع عادات حياتية وغذائية صحية والتخلي عن تلك السيئة وتجنب تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكر اضافة الى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي 3 مرات اسبوعيا على الاقل. وينصح ايضاً بالاعتماد على بعض انواع الرجيم الخاص التي تساعد على خسارة الوزن واستعادة الرشاقة في ايام قليلة ومنها حمية التوت التي يمكن تطبيقها في 7 ايام فقط.

طريقة تطبيق رجيم التوت



يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن ونحت الجسم بسبب احتواء هذه الفاكهة على مكونات تساهم في حرق الدهون والحفاظ على صحة سليمة. فهي تحتوي مثلاً على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة والاحماض الدهنية الاساسية الضرورية للحفاظ على وزن مستقر ولتجنب الاصابة بالامراض. واشارت دراسة حديثة الى ان اتناولها يساعد ايضاً على الحد من الرغبة في تناول الطعام وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات كما على بناء العضلات. ولهذا ينصح باستهلاكها على شكل حبات او عصير طبيعي.

برنامج الرجيم

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من اجل الاستفادة من خصائص رجيم التوت وخصوصاً البري منه من المهم الالتزام ببرنامج يومي سهل التطبيق مع بعض التنويع.

الفطور. حبتا فاكهة موسميتان مع كوب من التوت وكوب من الحليب.

وجبة خفيفة عند العاشرة صباحاً. كوب من الشاي الاخضر مع معلقة طعام من عصير التوت الطبيعي الصافي.

الغداء. قطعة سمك او لحم دجاج مشوية او مطهوة على البخار مع الخضار الموسمية ورشة من زيت الزيتون والقليل من عصير الليمون. ويمكن تناول كوب من التوت كتحلية.

وجبة خفيفة عند الساعة الرابعة من بعد الظهر. كوب من الشاي الاخضر او من خلاصة عشبية طبيعية مع ملعقة طعام من عصير التوت.

العشاء. قطعة من السمك او لحم الدجاج المشوي او المطهو على البخار مع خضار موسمية او 80 غ من النشويات او الخضار الطازجة.

والى جانب عصير التوت الطبيعي من الضروري شرب ما لا يقل عن ليترين من السوائل الصحية يومياً مثل الماء والشاي الاخضر والخلاصات النباتية المختلفة لأن هذا يساعد على تعزيز عملية المرور المعوية كما انه يعمل على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

وفي هذه الحالة يمكن خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في 7 ايام فقط. وبعد ذلك يجب اعتماد نظام غذائي يحتوي على الاطعمة الصحية والمتنوعة.

فوائد رجيم التوت



الى جانب حرق الدهون وخسارة الوزن واستعادة الرشاقة يمكن الاستفادة من هذا الرجيم على المستوى الصحي شرط ان يتم بعد الانتهاء منه اعتماد نظام غذائي صحي ومنوع مع التخلي عن العادات السيئة وتناول الوجبات اليومية بانتظام وممارسة الرياضة. ومن فوائده ايضاً.

• تعزيز عملية الهضم.

• الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

• تقوية جهاز المناعة والحد من احتمال الاصابة بمختلف الامراض والعدوات.

• منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة.

• تخفيف الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام وخصوصاً في الفترة التي تفصل بين الوجبات الاساسية. ويعود هذا الى احتواء التوت على نسبة مرتفعة من الالياف.

• تخليص الجسم من السموم.

• يحتوي التوت على نسبة مرتفعة من المغذيات ولهذا يمكن تناوله بشكل يومي. لكن يجب الانتباه الى ان المبالغة في ذلك قد تسبب المعاناة من الاسهال الموقت. ولهذا الافضل تحديد الكمية. وهكذا يمكن خسارة الوزن من دون الخوف من اي اعراض جانبية.