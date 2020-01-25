شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذرك بإصابتك بالفتق.. أبرزها انتفاخ البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفتق من الأمراض التي يصاب بها الكثيرون دون علمهم وهنا تكون المشكلة، لأن هذا الأمر قد يتسبب في تعرض المصاب للخطر، ولذا عليك التعرف على أبرز الأعراض التي تشير إلى وجود إصابة الفتق لديك، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

أوضح التقرير أن التعرض للانتفاخ في البطن يعد من علامات الإصابة بالفتق، ويحدث هذا المرض عندما يقوم جزء من عضو أو نسيج خارج تجويفه الطبيعي وإلى منطقة من الجسم لا ينتمي إليها، فعلى سبيل المثال يمكن أن يحدث هذا في الأمعاء، والتي يمكن أن تنتفخ من خلال نقطة ضعف في تجويف البطن.

وقدم التقرير أكثر علامات الفتق انتشارا، وهي:

-وجود ورم أو نتوء مؤلم في منطقة البطن.

-ألم أثناء الانحناء أو رفع الأشياء الثقيلة.

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-الشعور بالشبع.

-ألم عضلي.

-الغثيان والقيء.

وأشار التقرير، أنه يمكن أن يشير الألم والانزعاج في بطنك إلى وجود فتق حتى لو لم تشاهد الانتفاخ، فإذا كنت تشعر بالألم أو الضغط أو الانزعاج أثناء الانحناء أو رفع الأشياء أو السعال، فعليك الذهاب للطبيب، فيظهر الفتق أيضًا في صورة ضيق غير مريح في البطن أو الفخذ.

وبعض أنواع الفتق النادرة مثل الفتق الفخذي، حيث يدفع جزء من الأمعاء إلى أعلى الفخذ أو الساق العلوية وتكون أقل عرضة للكشف عن نفسها في شكل كتل ويمكن أن يتطلب تشخيص هذه الأنواع إجراء فحص بالأشعة المقطعية للتعرف أكثر عن الحالة.

وأكد التقرير، هذا واحد من أكثر أعراض الفتق التي يتم التغاضي عنها، فهو يطلق عليه الفتق الإربي، ويحدث في منطقة أسفل البطن أو الفخذ وقد تكون مؤلمة أو قد تتركك تشعر أنك انتهيت من الألم، وإذا كنت تشعر بالانتفاخ والثقل ولم تتغذى على الإفراط في تناول الطعام ، وخاصةً إذا كان الشعور يزداد سوءًا أو يصبح مؤلماً، فتأكد من وجود فتق.